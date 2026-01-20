Flet bashkëshortja e viktimës së ngjarjes së rëndë në Greqi. ‘Më kishte kërcënuar me jetë!’

Autori i vrasjes së kryetarit 50-vjeçar të komunitetit të Lithovouni, në Aitoloakarnania, pritet të kërkojë falje para autoriteteve nesër, ndërsa hetimet po nxjerrin në dritë të dhëna të reja që hedhin dritë mbi motivin e krimit që ka tronditur zonën.
Sipas emisionit investigativ “Zbulesa”, bashkëshortja e viktimës ka dëshmuar se burri i saj e kishte kërcënuar me vdekje.
Në një deklaratë ajo është shprehur se kishte frikë për jetën e saj dhe për atë të autorit të krimit, me të cilin dyshohet se kishte një lidhje të fshehtë.
“Jam e shokuar. Kostas më ka kërcënuar vazhdimisht kohët e fundit se do të më vriste, edhe mua edhe autorin e rrëfyer. Kisha frikë për jetën time dhe për jetën e tij. Më intereson mbi të gjitha shëndeti mendor i fëmijës tim,” ka deklaruar ajo, duke shprehur gjithashtu keqardhje për humbjen e 50-vjeçarit.
Një banor i fshatit, duke folur në emisionin “Të vërteta me Zinën”, pohoi se kishte këshilluar viktimën që në fillim “ta linte situatën dhe të largohej”, duke lënë të kuptohet për tensione të vazhdueshme mes palëve.
Funeral me masa të rrepta sigurie
Funerali i Kostas Alexandris, i vrarë të shtunën më 17 janar, u mbajt të martën në mëngjes në Kishën e Agios Dimitrios në Lithovouni, mes një atmosfere të rëndë emocionale.
Të afërm, miq dhe bashkëfshatarë i dhanë lamtumirën e fundit babait të një fëmije të mitur dhe drejtuesit të Bashkësisë Vendore.
Sipas sinidisi.gr, figura më tragjike e ceremonisë ishte djali i tij 13-vjeçar, i cili qëndroi pranë nënës dhe xhaxhait të tij.
Dhimbje e madhe u pa edhe te nëna e viktimës. Kurora nderimi u dërguan, mes të tjerëve, nga zëvendësministri i Punës Kostas Karagounis, kryetari i Bashkisë Agrinio Giorgos Papanastasiou, Këshilli Bashkiak i Agrinio-s dhe institucione të tjera lokale.
Detajet e krimit
Sipas të dhënave paraprake, autori 44-vjeçar, emri i të cilit nuk bëhet i ditur, i kishte ngritur pritë viktimës dhe e kishte qëlluar tre herë me armë zjarri, teksa 51-vjeçari po kalonte me automjetin e tij.
Nga të shtënat, viktima humbi kontrollin e makinës, e cila përfundoi në një fushë të zonës.
Gjatë kontrollit në vendngjarje, policia konstatoi se viktima u gjet me fytyrën poshtë në sediljen e pasagjerit, ndërsa brenda automjetit u gjet edhe një pushkë gjahu, fakt që tregon se ai ishte i armatosur.
Pak orë pas krimit, autori kontaktoi vetë policinë dhe kërkoi të dorëzohej, duke deklaruar: “Ejani të më merrni nga shtëpia, unë e vrava”, ndërsa gjatë arrestimit dorëzoi edhe armën e krimit.
Avokati i tij mbrojtës, Christos Tsiboukis, ka deklaruar se “90% e asaj që është dëgjuar dhe shkruar për çështjen është e pabazuar”, por ka pranuar se roli i bashkëshortes së viktimës është kyç në zbardhjen e plotë të ngjarjes.
Sipas burimeve hetimore, motivi kryesor dyshohet të ketë qenë rivaliteti romantik.
Frikë nga hakmarrja
Në zonë janë vendosur masa të shtuara sigurie, me prani të forcave policore dhe efektivëve të OPKE-së, të cilët ruajnë shtëpitë e të dy familjeve, për të shmangur çdo akt hakmarrjeje.
Autoritetet raportojnë se tensioni mbetet i lartë në fshatrat përreth, ndërsa hetimet vijojnë për të sqaruar plotësisht rrethanat e krimit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd