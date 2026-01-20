Kuvendi planifikon hapjen e televizionit “Media Hub”, projekti parashikon kosto rreth 500 mijë euro

Tiranë, 20 janar 2026 – Kuvendi i Shqipërisë pritet të hapë një kanal të ri televiziv institucional, të quajtur “Media Hub”, projekt i cili sipas dokumentacionit zyrtar parashikon një kosto fillestare prej rreth 50.2 milionë lekësh (afërsisht 500 mijë euro), si dhe 0.8 milionë lekë për hartimin e projektit.
Propozimi për ngritjen e këtij kanali është paraqitur sot për shqyrtim në Byronë e Kuvendit. Sipas materialeve shoqëruese, synimi i nismës është që Kuvendi të prodhojë vetë përmbajtje mediatike mbi veprimtarinë parlamentare, përfshirë lajme, kronika dhe intervista me deputetë.
Projekti parashikon ngritjen e një Media Room-i – një qendër e integruar multimediale brenda Kuvendit, e konceptuar si një redaksi televizive profesionale që do të funksionojë në mënyrë të përhershme dhe do të bashkëpunojë ngushtë me RTSH-në, konkretisht për transmetimin në kanalin RTSH Kuvend.
Në kuadër të këtij projekti, parashikohet krijimi i një drejtorie të re (Media Room) pranë Shërbimit të Informacionit dhe Dokumentacionit të Kuvendit, e cila do të ketë tre funksione kryesore:
Informuese, për të përcjellë në mënyrë transparente veprimtarinë parlamentare;
Analitike, për të shpjeguar proceset ligjvënëse, reformat dhe ndikimin e tyre;
Edukative, për të ndihmuar qytetarët të kuptojnë rolin dhe funksionimin e Kuvendit.
Në fazën fillestare, projekti parashikon:
një strukturë të reduktuar redaksionale me staf minimal;
prodhim përmbajtjesh bazike si transmetime live, kronika dhe intervista;
ndërtimin e sistemit editorial dhe organizativ;
bashkëpunim të plotë me RTSH-në për transmetimin dhe arkivimin e materialeve.
Programacioni i kanalit parlamentar synon të ofrojë një pasqyrë të strukturuar dhe të kuptueshme të veprimtarisë së Kuvendit, duke balancuar informimin e menjëhershëm, analizën, edukimin qytetar dhe transparencën institucionale.
Projekti përbëhet nga dy komponentë kryesorë:
Studio televizive moderne, me kapacitete të plota prodhimi audio-video, arkivim dhe publikim online në kohë reale, si dhe integrim me RTSH Kuvend dhe platformat sociale të Kuvendit.
Platformë publike televizive e integruar me shërbime të Inteligjencës Artificiale, e cila parashikon transmetime live të seancave plenare dhe komisioneve, titrim, gjuhë shenjash, përmbledhje tematike, arkiv digjital të indeksuar, shërbime për media dhe deputetë, debate interaktive, si dhe krijimin e një databaze historike të kulturës parlamentare.
Projekt-propozimi pritet të shqyrtohet nga strukturat drejtuese të Kuvendit për miratim ose ndryshime të mëtejshme.
