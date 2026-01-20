‘Territor i SHBA-së nga viti 2026’! Zemërim për foton e inteligjencës artificiale të postuar nga Trump për Groenlandën

SHBA- Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, po përdor inteligjencën artificiale për t’u dërguar evropianëve një mesazh të qartë në lidhje me pritjet e tij për Groenlandën. Fotografia e parë e bërë me inteligjencën artificiale tregon Trumpin, të ndjekur nga J.D. Vance dhe Marco Rubio, duke vendosur një flamur amerikan dhe një tabelë ku shkruhej, "Grenlanda: Territor i SHBA-së deri në vitin 2026".
CNN Greece, shkruan, ai krijoi një foto tjetër, e cila ishte produkt i inteligjencës artificiale, në të cilën duket i ulur në Zyrën Ovale me udhëheqësit evropianë përballë tij. Midis tyre janë Presidenti francez Emmanuel Macron, Kryeministri britanik Keir Starmer, Kryeministrja italiane Giorgia Meloni, Kancelari gjerman Friedrich Merz, Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky, si dhe Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte dhe Presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen.
Fotografia tregon edhe hartën e Groenlandës me ngjyrat e flamurit amerikan. Pak orë më parë, në një intervistë për NBC News, ai deklaroi se ishte gati të vendoste tarifa ndaj vendeve evropiane në "hijen" e tensionit për blerjen e Groenlandës nga SHBA-të. "Do ta bëj, 100%", tha ai në mënyrë karakteristike.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
