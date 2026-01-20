E vrau me çekiç pas sherrit se kush do kalojë me makinë, të dhëna shqetësuese për vrasjen sot në rrugën Thumanë-Krujë

Daljen emrat dhe zbardhen detajet e ngjarjes në Krujë: Sherri dyshohet se erdhi pas përplasjes së makinave, humb jetën 57-vjeçari
Zbardhen detaje të reja nga ngjarja e rëndë e regjistruar gjatë orëve të para të mëngjesit në aksin rrugor “Thumanë–Krujë”, ku një konflikt mes dy drejtuesve të automjeteve përfundoi me pasojë fatale.
Sipas informacioneve të deritanishme, viktima është shtetasi Petrit Ndou, 57 vjeç. Ngjarja dyshohet se ka nisur pas një përplasjeje mes automjetit të tij dhe automjetit të një shtetasi tjetër, çka ka sjellë një debat të ashpër mes palëve.
Burime nga hetimi bëjnë me dije se konflikti ka agravuar për shkak të një sherri lidhur me përparësinë e kalimit me makinë, ku palët janë përfshirë fillimisht në debate verbale dhe më pas në përplasje fizike.
Gjatë sherrit, Petrit Ndou është goditur me sende të forta, duke pësuar dëmtime të rënda, të cilat rezultuan fatale.
Si autor i dyshuar është identifikuar shtetasi Andi Vokrri, 28 vjeç, i cili është shoqëruar nga Policia dhe ndodhet në dispozicion të organeve hetimore për veprime të mëtejshme procedurale.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po vijon punën për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, sqarimin e rolit të secilit të përfshirë dhe administrimin e provave.
Për hetimin e plotë të kësaj ngjarjeje janë administruar disa dëshmi dhe deklarata. Pas ngjarjes, janë pyetur e ëma e të dyshuarit, Dh. N. dhe bashkëshortja e tij, G. Vokri. Po ashtu, është pyetur edhe K. Ndou, 30 vjeç, banues në Thumanë, si dhe tre shtetas të tjerë që kishin njohje me viktimën. /noa.al
