Manè zbulon çfarë ndodhi pas ndeshjes Senegal kundër Marokut: pse ata u larguan nga fusha dhe më pas u kthyen?

MAROK – Pas triumfit të Senegalit në Kupën e Kombeve të Afrikës, i cili erdhi në fund të një finaleje të zgjatur kundër Marokut, fshihet një histori që mund të kishte ndryshuar historinë e turneut. Sadio Mané e zbuloi këtë.
I intervistuar nga Sport Afrique, numri 10 kujtoi ato minuta të tensionuara të kohës shtesë, kur gjyqtari dha një penallti të kontestuar ashpër për marokenët (që më vonë u humb nga Brahim Diaz) dhe skuadra senegaleze u largua nga fusha në shenjë proteste.
Rrëfimi: "Të gjithë donin të largoheshin"
Mané konfirmoi se skuadra ishte në prag të humbjes së ndeshjes, një vendim që do të kishte rezultuar në një humbje të ndeshjes dhe sanksione të rënda. “Pati shumë debate gjatë ndeshjes”, pranoi kampioni.
“Personalisht, mendoj se nuk pati penallti, por nëse gjyqtari e dha atë, duhet ta pranosh: ky është futbolli. Gjëja e rëndësishme ishte të vazhdoje të luaje.” Megjithatë, zemërimi në dhomën e zhveshjes ishte i pakufizuar: “Të gjithë donin të largoheshin nga fusha.” Në atë moment kaosi total, nevojitej udhëzim nga jashtë për të rifituar qartësinë.
Këshilla nga “të urtët”: Le Roy dhe Diouf
Për të shmangur katastrofën, Mané kërkoi këshillën e dy figurave monumentale. I pari është Claude Le Roy, trajneri historik francez, i njohur me nofkën "Magjistari i Bardhë". "I kërkova këshilla, ai është personi i duhur. Ai më tha: ‘Duhet të qëndrosh dhe të luash'", tha Mané. Diouf , i cili këmbënguli për një rikthim në fushë, ndau të njëjtin mendim.
Fjala drejtuar ekipit…
I armatosur me këto opinione autoritare, Mané mori kontrollin, duke i thirrur shokët e tij të ekipit të ktheheshin në fushë: “Unë thashë: ‘Djema, le të marrim përgjegjësi, le të luajmë, pavarësisht nëse Diaz shënon apo jo.’”
Një vendim i pjekur që ia vlejti: penalltia u prit, ndeshja rifilloi dhe Senegali gjeti forcën për të fituar në kohën shtesë. “Në fund, u shpërblyem”, përfundoi Mané. Një fitore e lindur jo vetëm nga këmbët, por edhe nga mendja”.
