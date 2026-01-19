Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Nuk ndalet SHBA! Porosit akullthyes nga Finlanda për të forcuar praninë në Arktik
Transmetuar më 19-01-2026, 22:45

Ndërsa Donald Trump insistonte se SHBA-të duhet të zotërojnë Grenlandën, fokusi i tij në Arktik çoi në porosinë e akullthyesve të rinj nga Finlanda, lider botëror në këtë fushë. Modeli i anijes dhe testimet në laboratorin Aker Arctic Technology në Helsinki sigurojnë forcë strukturore dhe formë optimale për të thyer akullin.

Finlanda ka projektuar 80% të akullthyesve në funksion dhe i mbulon të gjitha portet dimërore, duke e bërë këtë eksperiencë të domosdoshme për SHBA-në. Trump njoftoi porosinë e katër akullthyesve finlandezë dhe ndërtimin e shtatë të tjerëve në SHBA, duke përdorur dizajnin finlandez, për t’u përballur me rritjen e aktiviteteve ruse dhe kineze në Arktik.

Porositë filluan në dhjetor 2025; dy anije do ndërtohen në Finlandë dhe katër në Luiziana, me dorëzimin e parë në vitin 2028. SHBA aktualisht ka vetëm tre akullthyes në shërbim, ndërsa Rusia dhe Kina kanë më shumë, duke rritur rëndësinë strategjike të flotës amerikane në Arktik.

