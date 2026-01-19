Tony Blair distancohet nga tarifa 1 miliard dollarë e Bordit të Paqes të Trump

Londër, 19 janar 2026
Ish-kryeministri britanik Tony Blair, i emëruar në organin ekzekutiv të “Bordit të Paqes” të presidentit amerikan Donald Trump, ka refuzuar të mbështesë publikisht propozimin për një tarifë prej 1 miliard dollarësh për anëtarësim të përhershëm.
Blair ka theksuar se nuk është i përfshirë në përcaktimin e strukturës së bordit, duke e lënë të kuptohet se nuk do të marrë pjesë në mbrojtjen e idesë së financimit, e cila sipas draft-kartës së organizatës së re do t’i kërkonte vendeve anëtare të paguajnë shumën për të siguruar një vend të përhershëm. Ky qëndrim konsiderohet si një sinjal i qartë se projektin e Trump e shoqërojnë tensione dhe kundërshti midis aleatëve.
Një zëdhënës i Blair ka deklaruar se çdo pyetje rreth tarifës duhet t’i drejtohet administratës amerikane, duke theksuar se ish-kryeministri nuk ka rol në vendimmarrjen e detajeve financiare të bordit. Sipas të përditësimeve të mediave ndërkombëtare, disa vende po shqyrtojnë seriozisht mundësinë e tërheqjes nga “Bordi i Paqes” nëse tarifa mbetet e pandryshuar.
Raportimet e Bloomberg tregojnë se disa shtete mund të pranojnë të bëhen pjesë të bordit, por vetëm me kushtin e negocimit të tarifës, ndërsa të tjerat mund të refuzojnë plotësisht pjesëmarrjen. Nëse Trump insiston në tarifën 1 miliard dollarë, disa aleatë pritet të tërhiqen nga projekti ose të kërkojnë një rishikim të kushteve të anëtarësimit.
Kryeministri kanadez Mark Carney ka konfirmuar se Kanadaja ka pranuar parimisht të bashkohet me bordin, por nuk ka rënë dakord për pagesën e tarifës. “Sa i përket detajeve të Bordit të Paqes, ende nuk kemi shqyrtuar strukturën, mënyrën e funksionimit, financimin dhe çështje të tjera. Do të punojmë për këto gjatë ditëve në vijim,” tha Carney, duke nënvizuar se negociatat do të vazhdojnë.
Një zyrtar kanadez shtoi se qeveria nuk do të paguajë për një vend të përhershëm dhe se draft-karta e organizatës është ende në diskutim, duke theksuar se pjesëmarrja e Carney synon të ndikojë në proces nga brenda dhe jo të mbështesë kushtet financiare aktuale.
Në një kohë kur projektet ndërkombëtare të sigurisë dhe paqes kërkojnë bashkëpunim të gjerë, kjo debat tregon se “Bordi i Paqes” po përballet me sfidën e parë: bindjen e aleatëve për të pranuar një model të ri financimi që shumë e konsiderojnë të papranueshëm.
