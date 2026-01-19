Trump: Evropa duhet të fokusohet në luftën në Ukrainë, jo të ketë hallin e Groenlandës!

Donald Trump shmangu komentet nëse do të përdorte forcën ushtarake për të kapur Grenlanda, duke iu përgjigjur me një ‘asnjë koment’, një pyetjeje përkatëse, gjatë një interviste me NBC News të hënën. Në të njëjtën kohë, ai ka intensifikuar presionin për të siguruar blerjen e këtij ishulli strategjik, duke kërcënuar se do të vendosin tarifa për importet nga tetë vende europiane, derisa të arrihet një marrëveshje për shitjen e Grenlandës në SHBA.
Në një letër drejtuar kryeministrit norvegjez Junas Gar Store, Trump e lidhi këtë politikë të jashtme agresive me faktin se nuk iu dha çmimi Nobel për Paqen për vitin 2025, duke shkruar se, “duke pasur parasysh që vendi juaj ka vendosur të mos më japë çmimin Nobel për Paqe… Nuk ndihem më i detyruar të mendoj vetëm për paqen.”
Mediat e huaja shkruajnë se ai përsëriti një pikë që kishte thënë në të kaluarën, duke diskutuar çmimin Nobel. Përmes përpjekjeve të tij për paqe, ai tha se ka ndaluar tetë luftëra dhe ka shpëtuar shumë jetë.
Në të njëjtën kohë, lëvizjet e Trump kanë provokuar zemërimin dhe unitetin e qeverive evropiane, të cilat kanë dënuar kërcënimet e tarifave dhe presionit si minim të marrëdhënieve transatlantike. Në intervistë, Trump kritikoi gjithashtu udhëheqësit evropianë që i rezistuan përpjekjeve të tij për të blerë Grenlandën, e cila ai thotë se është thelbësore për të mbrojtur sigurinë kombëtare nga kërcënimet e jashtme.
“Evropa duhet të përqendrohet në luftën me Rusinë dhe Ukrainën sepse, sinqerisht, ju e shihni se ku e ka çuar e gjithë kjo. Kjo është ajo në të cilën duhet të fokusohet Evropa, jo Grenlanda.” tha Trump.
Kur u pyet nëse do të vazhdonte me planet për të vendosur tarifa ndaj vendeve evropiane nëse nuk arrihet një marrëveshje për Grenlandën, Trump u përgjigj: “Po, 100%”.
