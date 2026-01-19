Kur do të shpërndahen dëmshpërblimet për përmbytjet? Ministri i Bujqësisë jep afatet dhe garancitë

Pogradec – Qeveria shqiptare pritet të nisë dëmshpërblimin e fermerëve të prekur nga përmbytjet sapo të përfundojë procesi i plotë i verifikimit të dëmeve në terren.
Ministri i Bujqësisë, Andis Salla, deklaroi nga Pogradeci se grupet e punës janë ende në fazën e evidentimit të dëmeve në zona të ndryshme të vendit dhe se, pas mbylljes së këtij procesi, do të përgatitet bilanci përfundimtar që do t’i paraqitet Këshillit të Ministrave për miratim të paketës financiare.
Salla theksoi se dëmshpërblimi do të përfshijë të gjithë fermerët e prekur nga përmbytjet, pa përjashtim, ndërsa paralelisht Ministria e Bujqësisë po zhvillon dëgjesa publike për skemat kombëtare të mbështetjes për sektorin bujqësor.
Sipas ministrit, dëgjesa e radhës do të mbahet në Korçë, një nga qarqet më të goditura nga përmbytjet, ku janë shënuar dëme të konsiderueshme në kultura bujqësore dhe ekonomi familjare.
Autoritetet garantojnë se procesi do të jetë transparent dhe se pagesat do të kryhen menjëherë pas miratimit të fondit përkatës nga qeveria.
