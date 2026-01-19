Ish banorja e Big Brother VIP shtang me deklaratën live në studio: Kam kryer marrëdhënie me një banor brenda shtëpisë

Ish-banorja e “Big Brother VIP Kosova”, Bia Khalifa, ka bërë deklarata që kanë tërhequr vëmendje të madhe pas largimit nga reality show-i.
E ftuar në emisionin “Ora 7”, ajo u pyet drejtpërdrejt për raportet e krijuara gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Kosovë, veçanërisht për afrimitetin e saj me Edin. Gjatë bisedës, moderatorët kërkuan sqarim nëse mes tyre kishte pasur marrëdhënie intime gjatë kohës së izolimit.
Pa hezitim, Bia Khalifa e konfirmoi këtë, duke u shprehur shkurt dhe qartë se raporti i tyre kishte shkuar përtej miqësisë, një përgjigje që u prit me reagime të menjëhershme në studio.
Deklarata u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale, ku ndjekësit e formatit reaguan me komente të shumta, duke rikthyer në vëmendje dinamikat e krijuara brenda shtëpisë së “Big Brother VIP Kosova” edhe pas përfundimit të eksperiencës televizive.
