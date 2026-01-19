Akt i pashembullt solidariteti! Shqiptarët mbledhin në kohë rekord 200 mijë euro për Dajanën. Prej 29 dhjetorit modelja ka pësuar hemorragji cerebrale

Qytetarët shqiptarë i janë përgjigjur në kohë rekord apelit për të ndihmë të familjes së modeles dhe influenceres së njohur Dajana Kalo,
Shqiptarët kanë mundur të mbledhin në kohë rekord 200.000 euro që i duhen familjes, për operacionin dhe rikuperimin e modeles.
25-vjeçarja ka pësuar hemorragji cerebrale dhe ndodhet në QSUT prej 29 dhjetorit të vitit të kaluar.
Motra shkruan se Dajana ka pësuar hemorragjia në tru është shkaktuar nga Malformacioni Arteriovenoz (AVM), një gjendje serioze dhe kërcënuese për jetën, ku enët e gjakut në tru janë të formuara në mënyrë jonormale dhe mund të çahen pa paralajmërim.
Me mijëra shqiptarë i janë përgjigjur thirrjes për të ndihmuar Dajanën, pas apelit të motrës Bora dhe shumë personazheve të njohur të ekranit. Ndihmat kanë qenë të shumta dhe në pak orë janë mbledhur më shumë se 200.000 euro.
Dajana nuk do të jetë në gjendje të punojë për një periudhë të gjatë kohe, pasi aktualisht nuk është në gjendje të ecë dhe të lëvizë anën e djathtë të trupit, këmbën dhe dorën. Motra e saj, Bora shkruan se nga kjo situatë, ajo duhet të ndërpresë punën për t’u kujdesur për Dajanën.
Ndaj, familja ka kërkuar ndihmën e shqiptarëve, çdo donacion, pavarësisht shumës, sepse ata nuk kanë mundësitë financiare për operacionin e vështirë dhe fazën e rikuperimit të mëpasshëm. Fatmirësisht, brenda një kohe rekord, shuma pothuajse është mbledhur.
Ndërkohë, mësohet se vajza 25-vjeçare ndodhet e shtruar që prej 29 dhjetorit në pavionin e neurokirurgjisë në QSUT, ku raportohet se mjekët nuk kanë ndërhyrë ende, pasi për të vendosur për kirurgjinë, përfshirë edhe trombectominë, duhet më parë të kryhet ekzaminimi Arteriografi (DSA).
