Si një raketë meteorologjike e Norvegjisë e çoi Rusinë në prag të kundërsulmit bërthamor?

Në janar të vitit 1995, një incident pak i njohur për publikun gati sa nuk e futi botën në një spirale të pakthyeshme shkatërrimi. Një raketë shkencore, e lëshuar nga Norvegjia për qëllime kërkimore, u keqinterpretua nga sistemet ruse të mbrojtjes si kërcënim bërthamor, duke vënë në lëvizje mekanizmat më ekstremë të reagimit ushtarak.
Raketa ishte pjesë e një programi meteorologjik për studimin e aurorës boreale, por për radarët rusë ajo u shfaq si një objekt me trajektore balistike, i aftë teorikisht të transportonte koka bërthamore. Brenda pak minutash, sinjali u klasifikua si rrezik potencial për sigurinë kombëtare.
Alarmi u përshkallëzua me shpejtësi në nivelet më të larta të pushtetit. Informacioni mbërriti në zyrën e presidentit rus të asaj kohe, Boris Jelcin, i cili u përball me një vendim historik: të autorizonte ose jo një kundërpërgjigje bërthamore. Për herë të parë, u aktivizua sistemi i njohur si “valixhja bërthamore”, simboli i vendimit përfundimtar mbi fatin e botës.
Për disa minuta kritike, Rusia funksionoi sipas logjikës së Luftës së Ftohtë, ku çdo dyshim trajtohej si kërcënim real. Vetëm pas verifikimeve shtesë u konfirmua se objekti nuk përbënte rrezik dhe se raketa kishte rënë, sipas planit, në ujërat arktike, jashtë hapësirës ajrore ruse.
Autoritetet norvegjeze sqaruan se lëshimi ishte njoftuar paraprakisht përmes kanaleve diplomatike, por mesazhi nuk kishte arritur në strukturat e duhura ruse. Një dështim komunikimi që, për pak, pati pasoja globale.
Ngjarja u mbyll zyrtarisht si “keqkuptim teknik”, por ndikimi i saj mbeti i thellë. Tregjet financiare reaguan me luhatje, ndërsa diplomacia ndërkombëtare u përball me një realitet të frikshëm: edhe pas përfundimit të Luftës së Ftohtë, bota vijonte të jetonte nën hijen e shkatërrimit bërthamor.
Sot, ky episod shihet si një nga momentet më të rrezikshme të epokës moderne, një provë se sa e brishtë është siguria globale kur teknologjia, frika dhe mungesa e komunikimit përplasen në të njëjtën kohë.
