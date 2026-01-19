Autobusi i shkollës përplaset me kamionin, 13 fëmijë humbin jetën

Një aksident tragjik rrugor ka tronditur Afrikën e Jugut, pasi një autobus shkolle u përplas me një kamion, duke shkaktuar vdekjen e 13 fëmijëve në moshë shkollore.
Sipas autoriteteve policore, ngjarja ndodhi pranë qytetit industrial Vanderbijlpark, rreth 60 kilometra në jug të Johanesburgut. Nga hetimet paraprake rezulton se drejtuesi i autobusit humbi kontrollin e mjetit gjatë një manovre parakalimi, duke u përplasur përballë me kamionin që vinte në drejtim të kundërt.
Njëmbëdhjetë fëmijë humbën jetën në vend, ndërsa dy të tjerë ndërruan jetë pak pasi u transportuan me urgjencë në spital. Pamjet nga vendngjarja tregojnë autobusin e shkatërruar pothuajse plotësisht, i shtypur në anë të rrugës, ndërsa ekipet e emergjencës dhe forcat e policisë ndërhynë për të nxjerrë trupat dhe për të ndihmuar të plagosurit.
Kryeministri i provincës Gauteng, Panyaza Lesufi, e përshkroi vendngjarjen si një “skenë të tmerrshme”, duke shprehur ngushëllimet për familjet e viktimave dhe duke bërë thirrje për masa më të rrepta sigurie në transportin shkollor.
Afrika e Jugut vijon të përballet me një bilanc alarmant të aksidenteve rrugore. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Transportit, mbi 11,400 persona humbën jetën në aksidente rrugore gjatë vitit 2025. Vetëm muajt e fundit janë shënuar disa incidente të rënda me mjete që transportonin nxënës, duke ngritur shqetësime serioze për sigurinë në rrugë.
