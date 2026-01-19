Partizani merr 3 pikë të arta ndaj Teutës

Këtë të hënë u luajtën ndeshjet e radhës së Superiores, të vlefshme për javën e 20-të. Partizani fitoi 2-1 ndaj Teutës në “Arenën e Demave”.
Të kuqtë të shënuan të parët me Tomën, ndërsa durrsakët u kundërpërgjigjën me Jazxhi. Në fund, goli i Kontreras i dhuroi suksesin vendasve.
Partizani e sheh veten në pozitën e pestë, duke marrë kështu triumfin e parë pas 3 humbjesh. Në krahun tjetër, Teuta është e gjashtë.
Tirana barazoi 1-1 ndaj Vorës, në një sfidë mjaft të luftuar. Bardheblutë renditen në vendin e fundit me 14 pikë. Vora është në vendin e gjashtë.
