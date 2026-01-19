Presidenti bën lëvizje surprizë në Bullgari! Njofton dorëheqjen, synon themelimin e një partie të re

Presidenti bullgar, Rumen Radev njoftoi të hënën se do të jepte dorëheqjen, duke shkaktuar spekulime se do të formonte partinë e tij politike pasi qeveria dha dorëheqjen muajin e kaluar.
Javën e kaluar, Radev njoftoi se vendi do të mbante zgjedhje të parakohshme pasi tre partitë më të mëdha të vendit refuzuan të merrnin përgjegjësinë për formimin e një qeverie pasi qeveria e mëparshme dha dorëheqjen muajin e kaluar mes protestave të gjera.
Zgjedhjet do të jenë të tetat që nga prilli i vitit 2021. Në fjalimin e tij të hënën, Radev sulmoi ashpër oligarkinë dhe partitë ekzistuese, të cilat ai tha se po tradhtonin vendin. Ai tha gjithashtu se gjatë nëntë viteve të tij në detyrë, Bullgaria kishte bërë përparim në aspektin e pjesëmarrjes së saj në institucionet evropiane, duke u bashkuar me zonën Shengen dhe duke miratuar euron.
Pasi Gjykata Kushtetuese të pranojë dorëheqjen, nënkryetarja Ilijana Yotova do të betohet si presidente e re deri në fund të mandatit, në janar 2027.
