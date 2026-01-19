Vendim surprizë, Presidenti bullgar Radev jep dorëheqjen, ‘Do të kandidoj në zgjedhjet e parakohshme’

Presidenti bullgar Rumen Radev ka dhënë dorëheqjen, duke njoftuar se do të kandidojë në zgjedhjet e parakohshme, raporton noa.al.
Me një vendim surprizë, Presidenti i Bullgarisë, Rumen Radev, ka shpallur dorëheqjen nga detyra dhe e njoftoi këtë sot, përmes një fjalimi drejtpërdrejt drejtuar kombit.
Radev deklaroi se synon të marrë pjesë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare që pritet të mbahen në pranverë.
Radev theksoi se dëshiron të jetë një faktor vendimtar në skenën politike, duke u mbështetur në nivelin e lartë të popullaritetit që gëzon në vend.
Ky veprim përbën një akt pa precedent në historinë politike të Bullgarisë. Nga dita e nesërme, kompetencat e presidentit do të ushtrohen nga zëvendëspresidentja Iliana Yotova.
Javën e kaluar, Radev u përball me situatën e rëndë të paqeverisjes dhe paqëndrueshmërisë politike në vend, pasi pranoi dorëheqjen e kryeministrit Rossen Zhelyazkov, përfaqësues i partisë konservatore GERB. Dorëheqja e qeverisë erdhi si pasojë e protestave masive kundër korrupsionit.
Presidenti bullgar kishte tentuar më pas, pa sukses, të shqyrtonte mundësinë e krijimit të një shumice të re parlamentare, çka çoi përfundimisht në vendimin e tij për t’u tërhequr nga posti dhe për të hyrë drejtpërdrejt në garën politike.
Foto: EPA
