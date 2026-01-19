Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Vendim surprizë, Presidenti bullgar Radev jep dorëheqjen, ‘Do të kandidoj në zgjedhjet e parakohshme’
Transmetuar më 19-01-2026, 18:52

Presidenti bullgar Rumen Radev ka dhënë dorëheqjen, duke njoftuar se do të kandidojë në zgjedhjet e parakohshme, raporton noa.al.

Me një vendim surprizë, Presidenti i Bullgarisë, Rumen Radev, ka shpallur dorëheqjen nga detyra dhe e njoftoi këtë sot, përmes një fjalimi drejtpërdrejt drejtuar kombit.

Radev deklaroi se synon të marrë pjesë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare që pritet të mbahen në pranverë.

Radev theksoi se dëshiron të jetë një faktor vendimtar në skenën politike, duke u mbështetur në nivelin e lartë të popullaritetit që gëzon në vend.

Ky veprim përbën një akt pa precedent në historinë politike të Bullgarisë. Nga dita e nesërme, kompetencat e presidentit do të ushtrohen nga zëvendëspresidentja Iliana Yotova.

Javën e kaluar, Radev u përball me situatën e rëndë të paqeverisjes dhe paqëndrueshmërisë politike në vend, pasi pranoi dorëheqjen e kryeministrit Rossen Zhelyazkov, përfaqësues i partisë konservatore GERB. Dorëheqja e qeverisë erdhi si pasojë e protestave masive kundër korrupsionit.

Presidenti bullgar kishte tentuar më pas, pa sukses, të shqyrtonte mundësinë e krijimit të një shumice të re parlamentare, çka çoi përfundimisht në vendimin e tij për t’u tërhequr nga posti dhe për të hyrë drejtpërdrejt në garën politike.

Foto: EPA

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...