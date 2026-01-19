Plani i Sam Altman, CEO i OpenAI, për të ngulitur inteligjencën artificiale në mendjet tona

Zbulohet në media plani i Sam Altman, CEO i OpenAI, për të integruar inteligjencën artificiale në mendjen tonë
Kompania e re e sipërmarrësit të teknologjisë, Merge Labs, ka mbledhur rreth 252 milionë dollarë në përpjekjen e saj për të integruar biologjinë njerëzore me inteligjencën artificiale – Sam Altman ka një vizion (të keq).
Në vitin 2023, drejtori ekzekutiv i OpenAI, Sam Altman, na kërkoi të skanonim sytë në këmbim të një pjese të kriptomonedhës së tij, Worldcoin. Në atë kohë, shumë njerëz u neveritën nga kjo ide, por kjo nuk i pengoi qindra miliona njerëz të përdornin produktin kryesor të OpenAI, ChatGPT, në vitet që pasuan.
Tani, Altman po përpiqet ta shfrytëzojë këtë popullaritet me një propozim të ri: këtë herë, ai dëshiron trurin tonë.
“Modaliteti i fshehtësisë”
Këtë javë (15 janar), startup-i i ri i Altman në fushën e teknologjisë së trurit, Merge Labs, njoftoi se po operon në një “modalitet fshehtësie” – mjaft frikësuese – si dhe se ka mbledhur 252 milionë dollarë financim.
Investimi më i madh individual, sipas raportimeve, ka ardhur nga vetë OpenAI, megjithëse shuma e saktë nuk është bërë publike.
Një kompani thjesht fitimprurëse
Merge Labs e përshkruan veten si një “laborator kërkimor” (ashtu si OpenAI dikur, përpara se të shndërrohej në një kompani thjesht fitimprurëse me vlerë rreth 500 miliardë dollarë), i dedikuar “ndërtimit të urës mes inteligjencës biologjike dhe asaj artificiale për të maksimizuar aftësitë njerëzore”.
Po çfarë do të thotë kjo në praktikë?
Për disa njerëz, kjo do të thotë realizimi i një ëndrre të vjetër të fantastikës shkencore, ku njerëzit transformohen përmes teknologjisë në cyborgë super-inteligjentë.
Për të tjerë, kjo tingëllon si ferr i pastër. Në çdo rast, është e sigurt se do të ketë disa zhvillime shumë interesante (dhe/ose të frikshme) gjatë rrugës.
Revista Dazed u përpoq të përgjigjej ndaj pyetjeve më urgjente mbi këtë temë.
A është Merge Labs një kompani që do të sjellë një të ardhme distopike?
Është paksa e dukshme, apo jo? Nga ana tjetër, të paktën është e sinqertë. Qëllimet përfundimtare të Merge Labs janë pikërisht ato që tregon emri: të zhvillojë ndërfaqe tru-kompjuter (BCI) që mund të “integrohen me inteligjencë artificiale të avancuar” për të përmirësuar aftësitë tona dhe për të rritur përvojën tonë të botës.
Çfarë është saktësisht një ndërfaqe tru-kompjuter?
Nuk ka një përgjigje të thjeshtë për këtë pyetje. Neuralink e Elon Musk, për shembull, ka prezantuar tashmë BCI në formën e çipave kompjuterikë që implantohen në kokë. Dëshmitë e dy përdoruesve të parë, të cilët kishin mbetur të paralizuar për shkak të dëmtimeve të shtyllës kurrizore, duken pozitive.
Megjithatë, teknologjia e Merge Labs do të funksionojë ndryshe, duke përdorur “qasje thelbësisht të reja”, sipas një postimi të fundit në blog.
Shkurt, kjo do të përfshijë ndërveprimin me neuronet e trurit tonë në mënyra më pak invazive, si transmetimi dhe marrja e informacionit përmes ultratingujve. Kompania shton:
“Risitë e fundit në bioteknologji, pajisje, neuroshkencë dhe informatikë, të arritura nga ekipi ynë dhe të tjerë, na bindin se kjo është e realizueshme.”
“Vlerësimi im është se ose mund të bëhemi nxitësi biologjik i inteligjencës digjitale dhe më pas të zhdukemi në një degë evolucionare të pemës, ose mund të kuptojmë se si duket një bashkim i suksesshëm.”
– Sam Altman, 2017
Por cili është Ideali i Madh?
Në një botë ku shumë njerëz po përpiqen gjithnjë e më shumë të largohen nga teknologjia, të shkëputen dhe të lidhen me natyrën, vlen të kujtojmë se shumë të tjerë mbeten jashtëzakonisht optimistë për mënyrën se si teknologjia mund ta transformojë përvojën njerëzore në vitet e ardhshme.
Teorikisht, BCI-të mund të luajnë një rol kyç në këtë transformim, nga rikthimi i aftësive të humbura – si gjymtyrët e paralizuara – deri te rritja e inteligjencës dhe kreativitetit njerëzor.
Nëse kjo nuk tingëllon ende si skenar filmi fantastiko-shkencor, ekziston edhe një teori tjetër që qarkullon prej vitesh në Silicon Valley: bashkimi me inteligjencën artificiale mund të jetë e vetmja mënyrë për të ecur në hap me të, nëse ajo “shpërthen” dhe fiton vetëdije.
Me fjalë të tjera, lidhja e IA-së me trurin njerëzor mund të jetë e vetmja mënyrë për të siguruar që ajo të na marrë me vete në këtë udhëtim. Ose, siç thotë Altman:
“Hamendësimi im është se ose mund të bëhemi nxitësi biologjik i inteligjencës digjitale dhe më pas të zhdukemi në një degë evolucionare, ose mund të kuptojmë se si duket një bashkim i suksesshëm.”
Altman është interesuar për këto ide të paktën që nga viti 2017, kur shkroi një postim personal në blog me titull “The Merge” (Bashkimi). Atje shkruante:
“Besoj se bashkimi ka filluar tashmë dhe kemi kaluar disa vite në të. Telefonat tanë na kontrollojnë dhe na thonë çfarë të bëjmë dhe kur. Rrjetet sociale përcaktojnë se si ndihemi. Motorët e kërkimit vendosin se çfarë të mendojmë.”
Për shkak të cikleve të reagimit që përfshihen në zhvillimin e teknologjive përparuese si inteligjenca artificiale, shton ai:
“Kjo ndoshta nuk mund të ndalet.”
Prandaj, kompania e tij e re mund të shihet si një mënyrë për të siguruar që kjo të ndodhë sipas kushteve të tij (nëse këto përkojnë apo jo me kushtet tona, është një histori tjetër).
A është gjithçka një plan i madh për të nxjerrë para?
Shiko… nuk duam të marrim email nga ekipi ligjor, ndaj nuk mund të bëjmë supozime për etikën e OpenAI, një kompani e bashkëthemeluar dhe drejtuar nga Sam Altman, e cila po investon një pjesë të madhe të 252 milionë dollarëve të mbledhur nga Merge Labs – një tjetër kompani e bashkëthemeluar dhe drejtuar nga po i njëjti person.
Gjithashtu, nuk kemi çfarë të themi për marrëveshje apo premtime të tjera mes OpenAI dhe kompanive si Helion Energy (ku Altman është president) apo Oklo (nga ku Altman dha dorëheqjen si president në vitin 2025). Vendosni vetë.
Bashkimi ka gjasa ta irritojë Elon Musk
Nëse ka një anë pozitive për skeptikët ndaj Altman dhe përpjekjeve të tij për të hyrë në kokat tona, është fakti se Elon Musk ka shumë gjasa të jetë jashtëzakonisht i irrituar.
Pavarësisht se Neuralink vazhdon të kryesojë tregun e neuroteknologjisë (duke mbledhur deri tani rreth 1.3 miliardë dollarë), Musk ka gjasa ta shohë këtë lajm si një sfidë tjetër në rivalitetin e gjatë me Altman, i cili aktualisht i ka çuar të dy në një betejë të ashpër gjyqësore.
Përktheu noa.al. Me të dhëna nga dazeddigital.com | Foto kryesore: Black Mirror
