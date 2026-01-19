Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kaos në seancën e Kuvendit, të gjithë flasin askush nuk dëgjohet
Transmetuar më 19-01-2026, 17:25

Debate dhe tensione në seancën e parë të Kuvendit për 2026, opozita kërkon largimin e Ballukut

Seanca e parë e sesionit të ri parlamentar për vitin 2026 ka nisur mes debatesh dhe tensioni në Kuvend. Deputetët e opozitës janë ngritur nga karriget dhe janë afruar pranë foltores, në momentin kur kryetari i seancës, Niko Peleshi, ka nisur fjalën përshëndetëse.

Situata është përshkallëzuar shpejt, teksa kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, së bashku me deputetë të tjerë të PD-së, kanë kërkuar largimin nga salla të zv.kryeministres Belinda Balluku. Kërkesa e opozitës është shoqëruar me thirrje dhe ndërhyrje të vazhdueshme, duke e bërë të pamundur zhvillimin normal të seancës.

Në sallën e Kuvendit është krijuar kaos, ku të gjithë flisnin njëkohësisht dhe askush nuk dëgjohej. Pavarësisht situatës, Niko Peleshi ka vijuar fjalën e tij, ndërsa paralelisht ka ndërhyrë edhe Sali Berisha, duke folur nga vendi i tij dhe duke shtuar tensionin në sallë.

Vijon…

