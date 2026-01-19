Rama reagon ndaj deklaratave për ndërprerjen e fondeve të RTSH: Nuk ka lidhje me miratimin politik

Tiranë, 19 janar 2026 – Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj deklaratave dhe interpretimeve se ai ka paralajmëruar ndërprerjen e fondeve për Radio Televizionin Shqiptar (RTSH), duke i cilësuar ato si të pasakta dhe mashtruese.
Përmes një reagimi publik, Rama thekson se vërejtjet e tij nuk kanë asnjë lidhje me kushtëzimin e financimit apo ekzistencës së Transmetuesit Publik Shqiptar me miratimin politik.
“Po bëhet një model fatkeq i kësaj epoke të re të dembelizmit ndaj të dëgjuarit real të asaj që thonë të tjerët, për t’u përballur më pas me deklarata që pasqyrojnë një kuptim thellësisht të shtrembëruar të pozicionit tim në lidhje me RTSH-në,” shprehet Rama.
Kryeministri u bën thirrje autorëve të këtyre deklaratave që të lexojnë ose të dëgjojnë me kujdes fjalimin e tij, duke theksuar se çdo interpretim që lidh financimin e RTSH-së me qëndrime politike është “thjesht i pasaktë dhe mashtrues”.
Ai nënvizon gjithashtu rëndësinë e luftës kundër dezinformimit, duke theksuar se mbrojtja e informacionit fillon me mospërhapjen e lajmeve të pavërteta.
“Vërejtjet e mia nuk kanë absolutisht asnjë lidhje me ‘lidhjen e financimit ose ekzistencës së RTSH me miratimin politik’. Çdo interpretim i tillë është i gabuar,” thekson Rama.
Reagimi i kryeministrit vjen pas debateve publike të nxitura nga deklarata të interpretuara si kërcënim për financimin e transmetuesit publik.
