Ditën punëtor krahu, natën trafikant droge / Arrestohet 54-vjeçari shqiptar në Itali, kapet me 1 kg kokainë

Perugia, Itali – Karabinierët italianë kanë arrestuar një shtetas shqiptar 54-vjeçar, i cili dyshohet se ishte i përfshirë në aktivitet narkotrafiku, ndërkohë që gjatë ditës punonte si punëtor krahu.
Operacioni u zhvillua në zonën Ferro di Cavallo, ku patrullat e Karabinierëve tentuan të ndalonin një automjet për kontroll. Drejtuesi i mjetit nuk iu bind urdhrit për ndalim dhe u përpoq t’i shmangej forcave të rendit, duke shkaktuar një ndjekje.
Gjatë tentativës për t’u larguar, 54-vjeçari hodhi nga automjeti një pako, e cila u gjet më pas nga efektivët. Brenda saj ndodhej një bllok me rreth një kilogram kokainë, e cilësuar si me pastërti shumë të lartë.
Pas ndalimit, Karabinierët ushtruan kontroll të imtësishëm në automjet dhe në banesën e të dyshuarit, me mbështetjen e personelit të Seksionit të Operacioneve të Kompanisë Perugia. Gjatë kontrolleve u sekuestrua një sasi e konsiderueshme lënde narkotike, e cila do t’i nënshtrohet analizave të specializuara në Laboratorin e Analizës së Narkotikëve (LASS), pranë Seksionit të 3-të të Hetimeve Shkencore të Njësisë Hetimore të Perugias.
Në përfundim të veprimeve procedurale, shtetasi shqiptar u arrestua dhe, me urdhër të magjistratit të Prokurorisë Publike të Perugias, u dërgua në burgun Perugia–Capanne, ku do të qëndrojë në pritje të masave të mëtejshme gjyqësore.
Autoritetet italiane vijojnë hetimet për të zbuluar nëse 54-vjeçari ishte pjesë e një rrjeti më të gjerë të shpërndarjes së drogës.
