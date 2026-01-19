Ekonomia e Kinës përmbush objektivin vjetor të rritjes

Mes sfidave globale, rritje e qëndrueshme: ekonomia kineze arrin 20 trilionë dollarë në 2025. PBB rritet 5%, konsum dhe industri me vrull pozitiv
Gjatë vitit 2025 produkti i brendshëm bruto i Kinës (PBB) u rrit me 5% nga një vit më parë, duke përmbushur objektivin vjetor prej rreth 5%, treguan të hënën të dhënat zyrtare.
Gjatë gjithë vitit, PBB arriti në 140.19 trilion juanë (20.12 trilionë dollarë), sipas të dhënave të publikuara nga Byroja Kombëtare e Statistikave.
Treguesit kryesorë ekonomikë treguan një vrull të qëndrueshëm dhe rritje pozitive. Prodhimi industrial shënoi një rritje të fortë, me vlerën e shtuar të ndërmarrjeve të mëdha industriale që u rrit me 5.9% nga viti në vit.
Shpenzimet e konsumatorëve gjithashtu treguan qëndrueshmëri. Shitjet totale me pakicë të mallrave të konsumit u rritën me 3.7% nga viti në vit, duke tejkaluar 50 trilionë juanë (7.2 trilionë dollarë). Veçanërisht, shitjet online me pakicë u rritën me 8.6%.
Sektori i shërbimeve gjithashtu kontribuoi në rritje, me vlerën e tij të shtuar që u zgjerua me 5.4%.
Ndërkohë, investimet në sektorin e prodhimit u rritën me 0.6%, pavarësisht një rënie prej 3.8% në investimet e përgjithshme në asetet fikse.
Tregtia e jashtme ruajti një rritje të qëndrueshme, pavarësisht një mjedisi global sfidues. Importet dhe eksportet totale të mallrave u rritën me 3.8% nga viti në vit. Tregtia me vendet partnere të nismës “Një brez, një rrugë”u rrit me 6.3%, duke përbërë mbi gjysmën e vëllimit të përgjithshëm tregtar të vendit.
Të dhënat treguan gjithashtu se të ardhurat e disponueshme për frymë në mbarë vendin u rritën me 5.0% nga një vit më parë, duke reflektuar përmirësime të qëndrueshme në të ardhurat familjare.
