Shtyhet seanca për Veliajn, avokatja kërkon kohë për t’u njohur me aktet
Transmetuar më 19-01-2026, 14:27

Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar shtyu për më 2 shkurt seancën e shqyrtimit paraprak të dosjes ndaj kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, dhe bashkëpandehurve të tij.

Veliaj ishte i pranishëm në seancë dhe këmbënguli në kërkesën për t’u njohur me aktet e dosjes, kërkesë që u mbështet edhe nga përfaqësuesit ligjorë. Fillimisht, gjykata e cilësoi këtë kërkesë si abuzive dhe shenjë mungese vullneti për paraqitjen e parashtrimeve, duke vendosur mbylljen e shqyrtimit gjyqësor.

Megjithatë, në një moment të mëvonshëm, trupa gjykuese shfuqizoi vendimin e saj, pas kërkesës së avokates së caktuar kryesisht nga gjykata për Veliajn, Valentina Teodoresku. Ajo kërkoi autorizim për të takuar të pandehurin në ambientet e paraburgimit, si dhe kohë shtesë për të përgatitur dhe paraqitur parashtrimet me shkrim.

Gjykata pranoi kërkesën e mbrojtjes dhe vendosi shtyrjen e seancës për datën 2 shkurt.

