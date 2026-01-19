Kosovë/ KQZ vendos rinumërim të plotë të votave pas mospërputhjeve në zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025

Prishtinë- Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka vendosur rinumërim të plotë të votave në 28 komuna pas konstatimeve për dallime të mëdha në votat për kandidatët për deputetë. Vendimi vjen pas një rinumërimi të pjesshëm, ku u evidentuan devijime në disa zona, më së shumti në Prizren, ku 20,343 vota u raportuan të zbritura për kandidatët.
Gjithashtu, KQZ ka shkarkuar përfaqësuesit politikë në Komisionin Komunal Zgjedhor në Prizren, ku u vërejtën mospërputhjet më të mëdha. Rinumërimi i plotë i votave do të përfshijë edhe komunat ku më parë ishte vendosur të numëroheshin vetëm 10% e vendvotimeve.
Kreu i KQZ-së, Kreshnik Radoniqi, tha se dallimet në votat për partitë politike janë minimale, por ka shkallë të lartë pasaktësie tek kandidatët. Ai njoftoi se prokurorët janë vënë në lëvizje për të mbledhur informacion dhe prova për ndonjë vepër penale që lidhet me procesin zgjedhor.
Paraprakisht, Lëvizja Vetëvendosje rezulton fituese me mbi 51% të votave, duke synuar 57 ulëse në legjislaturën e dhjetë. Rinumërimi i plotë pritet të ndikojë në konstitutimin e Kuvendit dhe formimin e ekzekutivit të ri.
Organizata joqeveritare Demokracia në Veprim (DnV) ka kërkuar një hetim kombëtar për mospërputhjet, duke theksuar se përgjegjës duhet të jenë jo vetëm komisionerët, por edhe kandidatët që përfitojnë nga manipulimet.
Procesi i rinumërimit do të kryhet në përputhje me procedurat ligjore, ku çdo fletëvotim verifikohet nga disa kontrolle në mënyrë të detajuar, për të garantuar saktësinë e rezultatit për kandidatët dhe partitë politike.
