Berisha: “Nuk kemi bojkotuar Parlamentin, do të jemi zëri i qytetarëve”
Transmetuar më 19-01-2026, 13:15

19 Janar 2026, Tiranë – Politikë – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi sot se deputetët e opozitës nuk kanë bojkotuar punimet e Parlamentit.

“Ne nuk kemi bojkotuar parlamentin. Do të jemi aty për të qenë zëri i qytetarëve,” theksoi Berisha gjatë një prononcimi për mediat.

Ai shtoi se opozita do të vijojë të ndjekë çështjet që prekin interesin e qytetarëve, duke garantuar pjesëmarrje aktive dhe mbrojtje të interesave publike brenda sallës plenare.

