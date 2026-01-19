Berisha: “Nuk kemi bojkotuar Parlamentin, do të jemi zëri i qytetarëve”

19 Janar 2026, Tiranë – Politikë – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi sot se deputetët e opozitës nuk kanë bojkotuar punimet e Parlamentit.
“Ne nuk kemi bojkotuar parlamentin. Do të jemi aty për të qenë zëri i qytetarëve,” theksoi Berisha gjatë një prononcimi për mediat.
Ai shtoi se opozita do të vijojë të ndjekë çështjet që prekin interesin e qytetarëve, duke garantuar pjesëmarrje aktive dhe mbrojtje të interesave publike brenda sallës plenare.
