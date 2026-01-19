Berisha: Shqiptarët do t’i japin më 24 janar përgjigjen “Taos së krimit” dhe Edi Ramës

Tiranë, 19 Janar 2026 – Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka deklaruar se opozita nuk do të japë asnjë përgjigje tjetër përveç asaj që, sipas tij, do të japin qytetarët shqiptarë më 24 janar.
Në një deklaratë publike, Berisha u shpreh se shqiptarët do të reagojnë përmes pjesëmarrjes së tyre, duke e cilësuar këtë si përgjigjen e vetme ndaj asaj që ai e quajti “Taon e krimit” dhe kryeministrin Edi Rama.
“S’ka asnjë përgjigje tjetër përveç asaj që do t’i japin shqiptarët më 24 janar Taos së famshëm të krimit dhe Edi Ramës. Ata kanë aneksuar parlamentin dhe qytetarët shqiptarë do të thonë fjalën e tyre”, deklaroi Berisha.
Deklarata vjen në kuadër të tensioneve politike mes mazhorancës dhe opozitës, ndërsa Partia Demokratike ka paralajmëruar mobilizim qytetar dhe protesta kundër qeverisë.
