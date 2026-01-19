Berisha: Me projektin ‘Smart City’, Rama synon survejimin total dhe të paligjshëm të qytetarëve

Tiranë, 19 Janar 2026 – Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka denoncuar sot projektin e qeverisë të quajtur “Smart City”, duke e cilësuar atë si një mekanizëm për survejimin më të gjerë dhe më të paligjshëm të qytetarëve shqiptarë.
Në një deklaratë për mediat, Berisha tha se projekti synon regjistrimin e plotë të lëvizjeve të çdo individi, duke shënuar, sipas tij, asgjësimin e privatësisë personale. Ai e lidhi këtë nismë me instalimin e mëparshëm të pajisjeve të monitorimit në kompanitë telefonike, të cilat u justifikuan nga qeveria me ndërprerjen e platformës TikTok.
“Me projektin Smart City, Edi Rama kompleton survejimin më të paligjshëm dhe më total të qytetarëve shqiptarë, të çdo lëvizjeje të tyre”, deklaroi Berisha.
Sipas tij, sistemi parashikon identifikimin e individëve përmes kamerave inteligjente, duke regjistruar jo vetëm fytyrën, por edhe shprehjet emocionale, si dhe çdo lëvizje apo destinacion të qytetarëve, përfshirë vizitat tek të afërmit, miqtë apo qëndrimin në ambiente publike dhe private.
Berisha theksoi se një kontroll i tillë shndërron të dhënat personale nga private në shtetërore dhe, sipas tij, rrezikon që këto të dhëna të bien në duar të treta. Ai paralajmëroi se kjo situatë mund të krijojë rrezik të shtuar për sigurinë e qytetarëve, duke pretenduar se organizatat kriminale mund të përfitojnë nga një sistem i tillë monitorimi.
Deklaratat e Berishës vijnë në një kohë kur projekti “Smart City” është pjesë e planit të qeverisë për modernizimin e infrastrukturës urbane dhe digjitalizimin e shërbimeve publike, ndërsa opozita e konsideron atë një kërcënim serioz për privatësinë dhe liritë themelore.
