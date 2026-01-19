Pse hidhen dyshime se Brahim Diaz e humbi qëllimisht penalltinë në Kupën e Afrikës?

Marok, 19 janar 2026
Në finalen e Kupës së Kombeve të Afrikës midis Senegalit dhe Marokut, një moment vendimtar shkaktoi debat dhe spekulime në mbarë botën sportive. Brahim Diaz, ish-mesfushori i Milanit, humbi një penallti në sekondat e fundit të ndeshjes, duke zgjedhur një goditje të dobët qendrore, që portieri Mendy e priti pa problem.
Penalltia u akordua më shumë se njëzet minuta pas ngjarjes për shkak se Senegal kishte braktisur fushën në shenjë proteste. Gabimi i Diazit u interpretua nga disa si i qëllimshëm, duke nxitur teori për një marrëveshje të mundshme me sulmuesin Mané dhe për një humbje të “kontrolluar” për të ruajtur rendin publik dhe sigurinë në fushë.
Incidenti shpërtheu pas një gol të anuluar për Senegalin dhe një penalltie të dyshimtë të dhënë për Marokun. Senegali u tërhoq për disa minuta, duke lënë vetëm Manén në fushë, ndërsa tifozët hynë në fushë dhe ndodhi kaosi me përleshje dhe objekte që fluturonin.
Në këtë situatë, Brahim Diaz gjeti penalltinë pas kthimit të lojtarëve senegalezë, por humbi goditjen. Kamerat e kapën duke komunikuar me shokët e skuadrës me dorën mbi gojë, duke nxitur spekulime për një marrëveshje të mundshme për të humbur penalltinë me qëllim.
Megjithatë, reaksioni i lojtarit ishte emocional. Diaz qau gjatë ceremonisë së ndarjes së çmimeve, ku mori Këpucën e Artë, dhe sipas raportimeve, u ofendua nga disa shokë skuadre, duke treguar se gabimi nuk ishte i lehtë për t’u përballuar.
Trajneri i ekipit mbrojti lojtarët, duke theksuar:
“Imazhi që kemi dhënë për Afrikën është paksa i turpshëm. Kur një trajner u kërkon lojtarëve të tij të largohen nga fusha, kjo nuk i bën drejtësi Afrikës. Ngjarjet e stinës së sotme ndëshkuan përqendrimin e Brahim Diaz.”
Pavarësisht teorive dhe dyshimeve, e vërteta mbetet e panjohur dhe zhgënjimi është i madh për Marokun, i cili ka pritur triumfin e parë në Kupën e Kombeve të Afrikës në 50 vjet.
