Spiropali mbi projektin në Sazan: As Trump, as familjarët e tij nuk presin të falim toka

Tiranë, 19 janar 2026
Ministrja e Jashtme, Elisa Spiropali, ka folur sot për projektin e investitorit Jared Kushner në ishullin e Sazanit, duke sqaruar se Shqipëria nuk ka plane për të dhënë toka falas dhe se as Donald Trump, as familja e tij, nuk presin favore të tilla.
Gjatë konferencës për mediat, Spiropali theksoi se:
“Ivanka Trump, jo vetëm familja e presidentit, por të gjithë qytetarët shqiptarë janë të mirëpritur. Nuk ka plan as për falje tokash, as për dhënie të territoreve shqiptare. Ka projekte serioze zhvillimore dhe jemi krenar për to, si për programe e projekte të tjera.”
Ministrja theksoi se projektet e Sazanit janë pjesë e një plani më të gjerë zhvillimi dhe nuk implikojnë dhënie territori apo favore për individë të caktuar.
