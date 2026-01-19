A do të paguajë Shqipëria 1 mld dollarë për të qenë anëtare e përhershme e Bordit të Paqes? Spiropali: Jemi anëtar themelues, do shohim më vonë angazhimet

19 Janar 2026, Tiranë – Ministrja e Jashtme e Shqipërisë, Elisa Spiropali, deklaroi se vendi ynë është anëtar themelues i Bordit të Paqes, pas ftesës së Presidentit amerikan Donald Trump. Kur u pyet nëse Shqipëria do të paguajë një miliard dollarë për anëtarësim të përhershëm, Spiropali theksoi se angazhimet financiare do të shqyrtohen në vazhdim, në përputhje me statutin e bordit.
Spiropali sqaroi gjithashtu se Bordi i Paqes nuk është i kufizuar vetëm në situatën e Gazës, edhe pse zgjidhja e krizës atje mbetet prioritet. Ajo nënvizoi se kjo iniciativë rrjedh nga një rezolutë e Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe nuk përbën një sfidë për organizmat ekzistues ndërkombëtarë.
Përfundimisht, Spiropali theksoi se, si anëtar themelues, Shqipëria do të vlerësojë me kujdes çdo angazhim të ardhshëm, duke ruajtur një qasje të hapur dhe të balancuar ndaj përgjegjësive që dalin nga ky rol.
