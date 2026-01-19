Analiza e POLITICO: Evropa drejt ‘divorcit’ me Amerikën

GROENLANDË- Ashtu si me shumë marrëdhënie të dështuara, kjo ka qenë një histori debatesh, tensionesh të pathënë dhe përpjekjesh për të ruajtur pamjen në publik që kur Donald Trump hyri përsëri në Shtëpinë e Bardhë një vit më parë.
Politico shkruan, për shumë qeveri evropiane, përfshirë aleatët më të vjetër dhe më besnikë të Amerikës, kërcënimi i Trump për tarifa ndëshkuese kundër kujtdo që përpiqet ta ndalojë atë të marrë Groenlandën ishte pika e fundit. Divorci, besojnë ata, tani është i pashmangshëm.
Privatisht, zyrtarët evropianë të zhgënjyer e përshkruajnë nxitimin e Trump për të aneksuar territorin sovran danez si "të çmendur" dhe "të çmendur", duke pyetur nëse ai është i zënë në "modën e tij të luftëtarit" pas aventurës së tij në Venezuelë – dhe duke thënë se ai meriton hakmarrjen më të ashpër të Evropës për atë që shumë e shohin si një "sulm" të qartë dhe të paprovokuar kundër aleatëve në anën tjetër të Atlantikut.
"Mendoj se perceptohet si një hap shumë larg. Evropa është kritikuar se është e dobët kundër Trump. Ka njëfarë të vërtete në këtë, por ka vija të kuqe.", tha një zyrtar evropian. Zyrtarët e lartë evropianë besojnë gjithnjë e më shumë se është koha të përballen me të vërtetën se Amerika e Trump nuk është më një partner tregtar i besueshëm, aq më pak një aleat i besueshëm sigurie, dhe të shohin urgjentisht drejt së ardhmes. "Ka një ndryshim në politikën amerikane dhe në shumë mënyra është i përhershëm. Të presësh nuk është zgjidhje. Ajo që duhet bërë është një lëvizje e rregullt dhe e koordinuar drejt një realiteti të ri.", tha një zyrtar i lartë i një qeverie evropiane.
Ky koordinim ka filluar tashmë, ashtu si edhe biseda e madhe rreth asaj që do të vijë më pas.
Përveç një ndryshimi rrënjësor në qasjen e Shteteve të Bashkuara, ky proces duket se ka të ngjarë të përfundojë në një riformësim rrënjësor të Perëndimit që do të përmbyste ekuilibrin global të fuqisë. Implikimet variojnë nga dëmi ekonomik transatlantik, ndërsa tensionet tregtare rriten, deri te rreziqet e sigurisë, ndërsa Evropa përpiqet të mbrohet pa ndihmën amerikane përpara se të jetë plotësisht gati për ta bërë këtë.
Me shumë gjasa do të ketë kosto edhe për Shtetet e Bashkuara, si për shembull në aftësinë e tyre për të projektuar fuqi të fortë në Afrikë dhe Lindjen e Mesme pa qasje në rrjetin e bazave , pistave të uljes dhe mbështetjes logjistike që ofron aktualisht Evropa.
Një e ardhme pas SHBA-së
Krahas të gjitha diskutimeve për hakmarrje duke synuar tregtinë e SHBA-së, diplomatët dhe zyrtarët qeveritarë në kryeqytetet kombëtare po shqyrtojnë gjithashtu se çfarë mund të sjellë një ndarje afatgjatë nga Uashingtoni. Për shumicën, kjo perspektivë është e dhimbshme, duke i dhënë fund 80 viteve bashkëpunimi paqësor, mbështetjes së ndërsjellë dhe tregtisë fitimprurëse dhe duke i dhënë një goditje vdekjeprurëse NATO-s në formën e saj aktuale. Shumë qeveri duan të shpëtojnë atë që munden, ndërsa udhëheqësja e djathtë ekstreme e Italisë, Giorgia Meloni, po përpiqet të rindërtojë marrëdhëniet.
Por për disa zyrtarë qeveritarë, një e ardhme pas SHBA-së për aleatët perëndimorë nuk është e vështirë të imagjinohet. Për fillestarët, shtetet evropiane, përfshirë ato që nuk janë në BE si Britania dhe Norvegjia, e kanë kaluar pjesën më të madhe të mandatit të dytë të Trump duke punuar në një grup gjithnjë e më efektiv që tashmë vepron pa Amerikën: i ashtuquajturi koalicion i atyre që janë të gatshëm të mbështesin Ukrainën.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, udhëheq Presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, dhe udhëheqësit evropianë në Shtëpinë e Bardhë më 18 gusht 2025. Shtete si Britania dhe Norvegjia, të cilat nuk janë në BE, kanë qenë pjesë e Koalicionit të të Vullnetshmëve në mbështetje të Ukrainës. Këshilltarët e sigurisë kombëtare nga 35 qeveri janë në kontakt të rregullt, duke u takuar shpesh në internet dhe personalisht, si dhe duke bashkëvepruar nëpërmjet mesazheve me tekst më pak formale. Ata janë mësuar të kërkojnë zgjidhje shumëpalëshe në një botë ku Trump është një pjesë e madhe e problemit.
Nivelet e besimit në këto qarqe janë përgjithësisht të larta, sipas njerëzve që janë të njohur me mënyrën se si vepron grupi. As nuk është vetëm në nivelin e zyrtarëve: Udhëheqësit kombëtarë vetë po përveshin mëngët dhe po punojnë në grupime të reja intime. Udhëheqës, përfshirë Keir Starmer të Mbretërisë së Bashkuar, Emmanuel Macron të Francës dhe Friedrich Merz të Gjermanisë, si dhe Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, Alexander Stubb të Finlandës dhe Meloni të Italisë, shkëmbejnë rregullisht mesazhe me njëri-tjetrin — shpesh në të njëjtin grup bisedash.
Udhëheqësit e mesazheve
Gjatë vitit të kaluar, ata kanë zhvilluar një rutinë të mirë-stërvitur të shkëmbimit të mesazheve sa herë që Trump bën diçka të çmendur dhe potencialisht të dëmshme. “Kur gjërat fillojnë të lëvizin shpejt, është e vështirë të bëhet koordinimi dhe ky grup është vërtet efektiv”, tha një person i njohur me marrëveshjen. “Të tregon shumë për marrëdhëniet personale dhe sa të rëndësishme janë ato. Marrëveshja joformale, por aktive” njihet si Grupi i Uashingtonit, sipas grupit të udhëheqësve evropianë që vizituan Shtëpinë e Bardhë me Presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, gushtin e kaluar.
Qasja e tyre gjatë vitit të kaluar ka qenë kryesisht të ruajnë qetësinë dhe t’i përgjigjen veprimeve të tij politike, në vend që të bien pre e fjalëve të tij provokuese. Ky etos i ka dhënë shtysë procesit të paqes në Ukrainë, me koalicionin e të gatshëmve që po mbyll një kornizë për një plan paqeje për të cilin SHBA-të janë dakord – duke përfshirë garancitë amerikane të sigurisë për Ukrainën. Kjo shënon një arritje të rëndësishme duke pasur parasysh se Trump më parë përjashtoi mundësinë që ushtria amerikane të luante një rol.
Por zemërimi i Trumpit për Groenlandën tani e ka ndryshuar ekuilibrin. Ka ikur qasja e butë ndaj kërcënimeve të presidentit amerikan. Edhe Starmer, zakonisht udhëheqësi më i kujdesshëm, e quajti kërcënimin e presidentit për tarifa si "të gabuar", duke përfshirë, me sa duket, edhe në një telefonatë të drejtpërdrejtë me Trump të dielën.
Kriza e Groenlandës i ka përqendruar mendjet te çështja se si të ecin përpara pa Amerikën në krah. “Koalicioni i të vullnetshmëve filloi duke pasur të bënte me Ukrainën”, tha një diplomat tjetër. “Por ka krijuar lidhje shumë të ngushta midis disa prej njerëzve kyç në kryeqytete. Ata kanë ndërtuar besim dhe gjithashtu prirje për të punuar së bashku. Ata e njohin njëri-tjetrin me emër dhe është e lehtë të kontaktosh dhe të dërgosh mesazhe.”
Kush ka nevojë për NATO-n, në fund të fundit?
Ky format mund të bëhet potencialisht baza për një aleancë të re sigurie në një epokë kur SHBA-të nuk e mbështesin më NATO-n dhe sigurinë evropiane. Një marrëveshje e re nuk do ta përjashtonte bashkëpunimin me Amerikën, por as nuk do ta merrte atë si të mirëqenë. Gjithashtu në bisedat me tekst me udhëheqësit e Grupit të Uashingtonit është vetë Zelenskyy, gjë që sjell një ide tjetër interesante në këtë përzierje. Ukraina është deri tani vendi më i militarizuar midis atyre që përfaqësohen, me një ushtri të madhe, një industri shumë të sofistikuar prodhimi të dronëve dhe më shumë ekspertizë në realitetet e luftimit të një lufte se kushdo tjetër.
Një fletëpalosje e ushtarakëve ukrainas që kryejnë stërvitje në rajonin e Kharkiv në nëntor të vitit të kaluar. Ukraina është padyshim vendi më i militarizuar midis atyre që përfaqësohen në koalicion. | Brigada e 127-të e Veçantë e Mbrojtjes Territoriale/EPA Ndërsa Ukraina ka kërkuar prej kohësh anëtarësimin në NATO, kjo tani duket më pak si një çmim sesa dikur, pasi premtimet e Amerikës për të mbështetur çdo garanci sigurie bëhen gjithnjë e më pak bindëse çdo ditë.
Nëse do të përfshihej edhe fuqia ushtarake e Ukrainës, kur t’i shtohej asaj të Francës, Gjermanisë, Polonisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, ndër të tjera, fuqia e armatosur potenciale e koalicionit të të vullnetshmëve do të ishte e gjerë dhe do të përfshinte si shtetet bërthamore, ashtu edhe ato jo-bërthamore. Edhe pse nevoja e Evropës për të mbrojtur veten me më pak mbështetje amerikane është një temë e vjetër bisede, ditët e fundit kanë parë një mori iniciativash dhe titujsh nga Brukseli. Zyrtarisht, BE-ja ka vendosur të jetë në gjendje të mbrojë veten deri në vitin 2030.
Komisioneri Evropian i Mbrojtjes, Andrius Kubilius, një javë më parë propozoi një ushtri të përhershme të BE-së me 100,000 personel dhe ringjalli idenë e një Këshilli Evropian të Sigurisë me rreth 12 anëtarë, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar. Von der Leyen promovoi një Strategji të re Evropiane të Sigurisë, megjithëse ende nuk janë dhënë pak detaje.
Ekziston një marrëveshje e gjerë se këto biseda rreth një arkitekture të re evropiane të sigurisë duhet të ndodhin, dhe shpejt. Udhëheqësit e BE-së do të takohen personalisht për një samit emergjent në ditët në vijim për të kalibruar një përgjigje ndaj kërcënimeve të Trump për Grenlandën, megjithëse diskutimi mund të shkojë shumë më gjerë se kaq. Me pjesëmarrjen e Trump në Forumin Ekonomik Botëror në Davos, ekziston gjithashtu mundësia e bisedimeve ballë për ballë midis palës evropiane dhe asaj amerikane.
Pasi foli me Merz, Macron, Starmer dhe shefin e NATO-s Mark Rutte, von der Leyen tha të dielën se evropianët do të “qëndrojnë të vendosur” në angazhimin e tyre për të mbrojtur Groenlandën. “Ne do t’i përballojmë këto sfida ndaj solidaritetit tonë evropian me qëndrueshmëri dhe vendosmëri”, tha ajo. Duke pasur parasysh momentin aktual, do të kërkohet edhe pak mendim krijues
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd