Kush guxon kaq shumë sa ta zhvlerësojë euron në Shqipëri si askund në rajon?
Transmetuar më 19-01-2026, 11:28

Leksion lakonik i euros për trushpëlarët dhe jo vetëm

Nga Basir Çollaku

Në 2013 një euro shkëmbehej me 115 dinarë serbë.

Në 2026, me 117 dinarë serbë.

Në 2013 një euro shkëmbehej me 59 denarë maqedonë.

Në 2026, me 62 denarë maqedonë.

Në 2013 një euro shkëmbehej me 2.5 lira turke. Në 2026, me 50.5 lira turke…

Në Shqipëri: në 2013 një euro shkëmbehej me 140 lekë. Në 2026, me 96,7 lekë…

Çfarë mrekullie ekonomiko-financiare ka ndodhur në Shqipëri që është çvlerësuar euro?

Janë faktorë ekonomikë apo jashtëekonomikë që kanë çuar në këtë rezultat?

Cila është lënda magjike te ne që ka gjunjëzuar euron, monedhën e bashkësisë ekonomike e treta më e fuqishmja në botë pas SHBA dhe Kinës?

