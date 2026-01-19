Dorëzohen sot dosjet përfundimtare në Gjykatën Speciale për ish-krerët e UÇK-së

Sot në Gjykatën Speciale në Hagë do të dorëzohen dosjet përfundimtare në procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, një hap kyç në një procedurë që ka zgjatur prej disa vitesh dhe ka tërhequr vëmendje të gjerë në Kosovë dhe në arenën ndërkombëtare. Në këtë çështje përfshihen katër ish-udhëheqës të lartë të UÇK-së:
ish-presidenti Hashim Thaçi,
ish-kryetari i Kuvendit Kadri Veseli,
Rexhep Selimi,
Jakup Krasniqi.
Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, të dyshuara se janë kryer gjatë konfliktit në Kosovë, në periudhën nga marsi i vitit 1998 deri në shtator të vitit 1999.
Gjykata Speciale u themelua me mbështetjen e Bashkimit Evropian, me qëllim hetimin dhe gjykimin e krimeve të pretenduara gjatë dhe pas luftës në Kosovë, duke u fokusuar te figurat më të larta drejtuese të UÇK-së.
Procesi ka shkaktuar reagime të ndara në Kosovë. Një pjesë e opinionit publik e sheh si një hap të domosdoshëm drejt drejtësisë ndërkombëtare, ndërsa të tjerë e kritikojnë, duke e konsideruar si një sfidë ndaj narrativës së luftës për pavarësi.
Vëzhgues ndërkombëtarë dhe media nga e gjithë bota po ndjekin nga afër zhvillimet në Hagë, pasi kjo fazë pritet të ketë ndikim të rëndësishëm politik dhe juridik, si dhe në diskursin mbi të kaluarën e konfliktit dhe marrëdhëniet rajonale.
Katërshja ndodhet në paraburgim në Hagë që nga nëntori i vitit 2020, pa iu ofruar deri më tani asnjë masë lirimi.
Pas përfundimit të fjalëve përfundimtare, trupi gjykues do të ketë një afat prej tre muajsh për shpalljen e vendimit të shkallës së parë, me mundësi shtyrjeje edhe për dy muaj të tjerë.
