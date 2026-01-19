Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tragjedi në Spitalin e Shkodrës, ndërron jetë një 16-vjeçare
Transmetuar më 19-01-2026, 10:16

Shkodër, 19 janar 2026 – ora 10:12

Një ngjarje e rëndë është shënuar ditën e djeshme në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ku një vajzë 16-vjeçare ka humbur jetën.

Sipas burimeve zyrtare nga Policia, adoleshentja ka ndërruar jetë në ambientet e spitalit, ndërsa paraprakisht dyshohet se shkaku i vdekjes ka qenë një arrest kardiorespirator.

Autoritetet bëjnë me dije se grupi hetimor ka nisur menjëherë veprimet procedurale, nën drejtimin e Prokurorisë, për të përcaktuar shkaqet e sakta të humbjes së jetës së të miturës.

Hetimet vijojnë, ndërsa pritet ekspertiza mjeko-ligjore për të hedhur më shumë dritë mbi rrethanat e kësaj ngjarjeje tragjike.

