Tragjedi në Spitalin e Shkodrës, ndërron jetë një 16-vjeçare

Shkodër, 19 janar 2026 – ora 10:12
Një ngjarje e rëndë është shënuar ditën e djeshme në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ku një vajzë 16-vjeçare ka humbur jetën.
Sipas burimeve zyrtare nga Policia, adoleshentja ka ndërruar jetë në ambientet e spitalit, ndërsa paraprakisht dyshohet se shkaku i vdekjes ka qenë një arrest kardiorespirator.
Autoritetet bëjnë me dije se grupi hetimor ka nisur menjëherë veprimet procedurale, nën drejtimin e Prokurorisë, për të përcaktuar shkaqet e sakta të humbjes së jetës së të miturës.
Hetimet vijojnë, ndërsa pritet ekspertiza mjeko-ligjore për të hedhur më shumë dritë mbi rrethanat e kësaj ngjarjeje tragjike.
