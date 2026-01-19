Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Gjykata lë në fuqi arrestin me burg për ish-drejtorin e Burgut të Durrësit pas arratisjes së Altin Ndocit
Transmetuar më 19-01-2026, 10:14

Durrës, 19 janar 2026 – ora 10:00

Gjykata e Durrësit ka konfirmuar masën e sigurisë “arrest me burg” për ish-drejtorin e Institucionit të Ekzekutimit të Vendimeve Penale (IEVP) Durrës, Indrit Cërloj, i arrestuar tre ditë më parë në lidhje me arratisjen e të paraburgosurit Altin Ndoci.

Cërloj akuzohet për shpërdorim detyre, ndërsa masa e sigurisë ishte vendosur fillimisht më 16 janar dhe u la sërish në fuqi nga gjykata. Po ashtu, gjykata konfirmoi masën “arrest shtëpie” për mjeken Ylvete Sema, 65 vjeçe, e përfshirë në të njëjtën çështje.

Ngjarja ndodhi gjatë shoqërimit të Altin Ndocit për një kontroll mjekësor në spitalin e qytetit të Durrësit, nga ku ai arriti të arratisej. Një ditë pas ngjarjes, Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari firmosi shkarkimin e Indrit Cërloj nga detyra si drejtor i IEVP Durrës, si dhe pezullimin e të gjithë zinxhirit komandues të institucionit.

Nga verifikimet paraprake rezulton se IEVP Durrës nuk ka raportuar në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve as planifikimin dhe as realizimin e vizitës mjekësore, në kundërshtim me aktet nënligjore në fuqi. Gjithashtu, nuk janë respektuar procedurat standarde për shoqërimin e të paraburgosurve dhe të dënuarve.

Në kuadër të hetimeve, janë arrestuar gjithsej 8 punonjës, mes tyre efektivë të Policisë së Burgjeve dhe staf mjekësor:

Komisar Dezdemon Pazaj

Komisar Violeta Uka

Kryeinspektor Dorjan Saraçi

Inspektor Sali Ferrollari

Inspektor Fatjon Braçi

Inspektor Preng Marvataj

Kryeinspektor Aranit Çela

Kryeinfermier Aulon Quku

Hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të arratisjes vijojnë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...