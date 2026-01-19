Gjykata lë në fuqi arrestin me burg për ish-drejtorin e Burgut të Durrësit pas arratisjes së Altin Ndocit

Durrës, 19 janar 2026 – ora 10:00
Gjykata e Durrësit ka konfirmuar masën e sigurisë “arrest me burg” për ish-drejtorin e Institucionit të Ekzekutimit të Vendimeve Penale (IEVP) Durrës, Indrit Cërloj, i arrestuar tre ditë më parë në lidhje me arratisjen e të paraburgosurit Altin Ndoci.
Cërloj akuzohet për shpërdorim detyre, ndërsa masa e sigurisë ishte vendosur fillimisht më 16 janar dhe u la sërish në fuqi nga gjykata. Po ashtu, gjykata konfirmoi masën “arrest shtëpie” për mjeken Ylvete Sema, 65 vjeçe, e përfshirë në të njëjtën çështje.
Ngjarja ndodhi gjatë shoqërimit të Altin Ndocit për një kontroll mjekësor në spitalin e qytetit të Durrësit, nga ku ai arriti të arratisej. Një ditë pas ngjarjes, Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari firmosi shkarkimin e Indrit Cërloj nga detyra si drejtor i IEVP Durrës, si dhe pezullimin e të gjithë zinxhirit komandues të institucionit.
Nga verifikimet paraprake rezulton se IEVP Durrës nuk ka raportuar në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve as planifikimin dhe as realizimin e vizitës mjekësore, në kundërshtim me aktet nënligjore në fuqi. Gjithashtu, nuk janë respektuar procedurat standarde për shoqërimin e të paraburgosurve dhe të dënuarve.
Në kuadër të hetimeve, janë arrestuar gjithsej 8 punonjës, mes tyre efektivë të Policisë së Burgjeve dhe staf mjekësor:
Komisar Dezdemon Pazaj
Komisar Violeta Uka
Kryeinspektor Dorjan Saraçi
Inspektor Sali Ferrollari
Inspektor Fatjon Braçi
Inspektor Preng Marvataj
Kryeinspektor Aranit Çela
Kryeinfermier Aulon Quku
Hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të arratisjes vijojnë.
