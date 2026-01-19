‘Kampionati shqiptar është më i korruptuari në botë’ – Trajneri Diego Longo rrëfen përvojën e vështirë në Shqipëri dhe episodin me VAR-in

Diego Longo, trajneri italian që ka drejtuar Kukësin, Flamurtarin dhe Teutën, ka folur hapur për përvojën e tij në futbollin shqiptar, duke e cilësuar atë si një nga më problematikët që ka hasur në karrierë.
Në një intervistë për Gazzetta dello Sport që citon noa.al dhe jua sjell të plotë më poshtë, Longo ka bërë deklarata të forta, duke e përshkruar kampionatin shqiptar si “ligën më të korruptuar në botë” dhe duke treguar disa episode që, sipas tij, e bëjnë të pamundur zhvillimin normal dhe të ndershëm të futbollit.
Sipas trajnerit italian, një nga problemet kryesore është mungesa e transparencës dhe marrëdhëniet e ndërlikuara mes klubeve dhe institucioneve të futbollit. Ai shprehet se gjatë kohës së tij në Shqipëri ka përjetuar situata që i konsideron të papranueshme në futbollin profesionist.
“Kam parë shumë gjëra që nuk duhet të ndodhin kurrë, por ka një episod që i kalon të gjitha,” shprehet Longo, duke e cilësuar këtë realitet si një pengesë serioze për rritjen e futbollit shqiptar.
Episodi më i rëndë, sipas tij, ka ndodhur gjatë vitit të parë në krye të Kukësit. Ekipi po luftonte për vendin e fundit që siguronte pjesëmarrjen në Europë, në një ndeshje vendimtare kundër Partizanit. Longo rrëfen se një ditë para ndeshjes, Kukësit iu hoq fusha e stërvitjes, me arsyetimin se aty do të zhvillohej një ndeshje e ekipit U-16 të kundërshtarit.
Ngjarjet më të rënda, sipas tij, ndodhën gjatë vetë ndeshjes. “VAR-i u shkëput për 15 minuta, me justifikimin e ‘problemeve teknike’. Pikërisht në atë periudhë, na u mohuan dy penallti të pastra dhe Partizanit iu dha një penallti që, sipas meje, ishte e padrejtë,” deklaron Longo. Ndeshja përfundoi me fitoren e Partizanit, i cili siguroi kualifikimin për në Europë.
Trajneri italian tregon se pas ndeshjes i kërkoi presidentit të Kukësit të reagonte ndaj asaj që ai e konsideronte padrejtësi të hapur. “Më tha: ‘Mos u shqetëso, ne jemi dakord me këtë’. Ai ishte edhe kryetar bashkie dhe një vit më vonë u arrestua për një skandal,” rrëfen Longo.
Pas largimit nga Kukësi, Longo pati eksperienca të shkurtra edhe me Flamurtarin dhe Teutën, por as aty situata nuk ndryshoi. Ai përmend mungesën e kushteve bazë për stërvitje dhe infrastrukturën e dobët, duke theksuar se në disa raste mungonin edhe ambientet minimale për lojtarët.
“Pas Teutës, ku nuk kishte as kushte stërvitjeje dhe as struktura për zhvillimin e lojtarëve, vendosa të largohem dhe të kthehem në Itali,” thotë ai, duke shtuar se ishte e pamundur të ndërtohej diçka serioze në një mjedis kaq të pasigurt.
Në përfundim, Diego Longo shprehet se përvoja e tij në Shqipëri ka qenë një mësim i fortë profesional, por edhe një dëshmi e vështirësive të mëdha që ekzistojnë në futbollin shqiptar. Ai nënvizon se, në këto kushte, nuk e sheh veten të rikthehet për të punuar sërish në këtë kampionat.
E plotë/ Pjesa e intervistës ku flet për Shqipërinë
INTERVISTË
Nga Rumania në Gjeorgji, duke kaluar nga “futbolli i rremë” i Katarit dhe korrupsioni në Shqipëri: trajneri nga Liguria rrëfen 25 vite karrierë ndërkombëtare dhe suksesin e fundit me Dila Gori.
Rumania, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe, Shqipëria, Ukraina, Greqia dhe, së fundmi, Gjeorgjia. Po t’i lexosh kështu, duken si vende të shënuara në hartën e një udhëtari me përvojë. Në fakt, janë kampionatet ku ka drejtuar Diego Longo, trajner italian që sapo ka fituar dy trofetë e parë me Dila Gori, skuadra e qytetit të Stalinit.
Kur kaluat nga trajner ndihmës në trajner të parë?
“Pas përvojës në Ukrainë, te Dinamo Kiev. Ishte viti im i fundit si ndihmës: vendosa se kishte ardhur momenti. Ishte viti 2021, kisha tashmë një marrëveshje për të shkuar në Arabinë Saudite, por u prish në minutën e fundit. Rrezikoja të mbetesha pa sezon dhe për këtë arsye vendosa të shkoja në Shqipëri, te Kukësi.”
Si është kampionati shqiptar?
“Kampioni më i korruptuar në botë. Marrëdhëniet mes klubeve dhe institucioneve të futbollit, por jo vetëm, janë shumë të ndërlikuara. Kam parë shumë gjëra të papranueshme, por ka një episod që i kalon të gjitha.”
Na e tregoni?
“Në vitin tim të parë me Kukësin luajtëm për vendin e fundit që të çonte në Europë kundër Partizanit. Ata janë një nga skuadrat më të rëndësishme, ekuivalenti shqiptar i Juventusit, dhe kanë një fuqi të jashtëzakonshme. Një ditë para ndeshjes na hoqën fushën e stërvitjes, duke thënë se kishin organizuar një ndeshje të ekipit të tyre U-16. Por më e keqja ndodhi ditën pasuese. Gjatë ndeshjes VAR-i u shkëput për 15 minuta, ‘probleme teknike’ sipas arbitrit: në atë periudhë na u mohuan dy penallti të pastra dhe iu dha Partizanit një penallti e sajuar, me të cilën fitoi dhe u kualifikua për në Europë. Pas vërshëllimës përfundimtare hyra në dhomat e zhveshjes i tërbuar dhe i thashë presidentit tim se duhej të ngrinte zërin, se situata ishte e papranueshme. Ai, që në atë kohë ishte edhe kryetar bashkie i një qyteti shqiptar, m’u përgjigj: ‘Nuk ke pse të zemërohesh, për ne është në rregull kështu’. U arrestua një vit më vonë.”
Pse?
“Skandal seksual: vendosën një kamerë në zyrën e tij, videoja përfundoi edhe në YouTube. Mendoj se ende mund të gjendet.”
Megjithatë aventura e tij në Shqipëri vazhdoi. Fillimisht te Flamurtari dhe më pas te Teuta.
“E çova skuadrën, që nuk po shkonte mirë, deri te ‘playoff’-et për kampionatin maksimal, por humbëm ndeshjen vendimtare për shkak të një gabimi fatal të portierit në minutën e fundit. Pas Teutës, ku nuk kishte struktura dhe as shkolla për lojtarët, u largova dhe u ktheva në Itali.”
Në Serie C, te Sestri Levante.
“Ishte si të kthehesha sërish në Shqipëri: nuk kishte dëshirë për të bërë atë hap përpara.”
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd