Lidhje të reja dhe dashuri që shkojnë përtej asaj që keni menduar, këto janë shenjat me fat të javës 19 deri 25 janar 2026

Kjo javë sjell lëvizje konkrete në jetën sentimentale për disa shenja të zodiakut. Nuk flitet vetëm për ndjenja, por për afrime reale, pajtime, rikthime pasioni dhe vendime të rëndësishme në çift.
Horoskopi javor i Paolo Fox nxjerr në pah shenja që përfitojnë më shumë nga ndikimet astrale në dashuri. Ja cilat janë shenjat më me fat në dashuri këtë javë, përkthyer nga noa.al.
1. Peshqit – Dashuria në kulm, fillime dhe projekte serioze
Peshqit janë shenja më e favorizuar në dashuri këtë javë. Qielli është jashtëzakonisht pozitiv dhe krijon ekuilibër mes ndjenjës dhe arsyes, gjë që rrallë ndodh për këtë shenjë.
Dashuritë e reja janë shumë të favorizuara, sidomos për ata që janë vetëm prej kohësh.
Çiftet kanë kushte ideale për të nisur projekte konkrete për muajt në vijim (bashkëjetesë, plane të përbashkëta).
Hëna në shenjë në mesjavë rrit qartësinë emocionale dhe aftësinë për të shprehur ndjenjat pa frikë.
Kjo është një javë ku Peshqit nuk duhet të mbrohen apo të mbyllen: hapja sjell rezultate të menjëhershme në dashuri.
2. Shigjetari – Rikthim pasioni dhe dashuri që rritet
Shigjetari përjeton një javë shumë pozitive në planin sentimental. Hyrja e Diellit në një shenjë mike e bën më të guximshëm, më tërheqës dhe më të vendosur.
Beqarët kanë mundësi reale për njohje të reja që mund të kthehen shpejt në diçka serioze.
Çiftet ndihen më të bashkuara dhe gjejnë energjinë për të bërë plane të mëdha së bashku.
Fundjava (24–25 janar) është veçanërisht e fortë për emocione, afrime dhe momente intensive.
Shigjetari fiton në dashuri kur rrezikon dhe nuk i mban ndjenjat brenda. Kjo javë shpërblen guximin emocional.
3. Peshorja – Pajtime, rikthime dhe rritje e fortë e tërheqjes
Peshorja ka një javë shumë interesante në dashuri, sidomos rreth datës 20 janar, kur Dielli bëhet sërish i favorshëm.
Janë të mundshme pajtime pas konflikteve, rikthime pasioni ose mbyllje përfundimtare e një historie që ka lodhur.
Rritet ndjeshëm sex appeal-i dhe magnetizmi personal, duke e bërë Peshoren shumë tërheqëse.
Edhe aventurat e papritura janë të favorizuara për ata që kërkojnë emocione të forta.
Kjo është një javë ku Peshorja arrin të vendosë kufij të qartë në dashuri dhe të çlirohet nga situata ose persona që nuk i shërbejnë më.
Përmbledhje javore
Në dashuri, kjo javë favorizon ata që janë gati të hapin zemrën dhe të marrin iniciativa konkrete.
Peshqit fitojnë nga ndjenjat e sinqerta dhe fillimet e reja,
Shigjetari nga guximi dhe pasioni,
Peshorja nga pajtimet dhe magnetizmi personal.
Një javë ideale për të ndërtuar, për të rikthyer dashurinë ose për të mbyllur një kapitull dhe për të hapur një tjetër më të mirë. /noa.al
