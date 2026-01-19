Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kaos në Guatemalë! Bandat vrasin policët dhe marrin nën kontroll burgjet, presidenti shpall gjendjen e jashtëzakonshme
Transmetuar më 19-01-2026, 08:43

Presidenti i Guatemalës, Bernardo Arevalo, shpalli gjendje të jashtëzakonshme të dielën për të luftuar bandat që vranë tetë oficerë policie dhe morën kontrollin e tre burgjeve gjatë fundjavës.

“Kam vendosur të shpall gjendjen e jashtëzakonshme në të gjithë vendin për 30 ditë, duke filluar nga sot”, tha Arevalo në një fjalim drejtuar kombit.

Masa pezullon disa dispozita të Kushtetutës, ndërsa Guatemala lufton bandat Barrio 18 dhe Mara Salvatrucha, të konsideruara si organizata “terroriste” nga Shtetet e Bashkuara dhe Guatemala dhe të akuzuara për vrasje me pagesë, zhvatje dhe trafik droge.

