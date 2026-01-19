Renditja e 12 shenjave të zodiakut për javën 19–25 janar 2026 sipas Paolo Fox

Java shpërblen ata që rrezikojnë dhe veprojnë me besim. Peshqit, Shigjetari dhe Peshorja kryesojnë renditjen, ndërsa Luani dhe Akrepi duhet të tregojnë durim dhe vetëkontroll. Një periudhë ku ndryshimet janë në ajër dhe zgjedhjet e bëra tani do të peshojnë shumë për muajt që vijnë
Kjo javë sjell dallime të qarta mes shenjave: disa përfitojnë nga ndikime shumë pozitive në dashuri, punë dhe fat, ndërsa të tjerat duhet të ecin me më shumë kujdes, durim dhe reflektim.
Ja renditja e plotë e 12 shenjave, nga më të favorizuarat tek më pak të mbështeturat, për javën e re nga analiza astrologjike e Paolo Fox.
1. Peshqit
Java më e fortë. Dashuria është shumë e favorizuar, sidomos për njohje të reja dhe projekte në çift. Në punë, rrethanat kthehen në avantazh, idetë funksionojnë dhe fati shoqëron iniciativat. Edhe çështje ligjore mund të zgjidhen pozitivisht. Energjia fizike dhe psikologjike është në rritje.
2. Shigjetari
Qiell shumë aktiv dhe pozitiv. Dashuria rifillon, beqarët kanë shanse konkrete, ndërsa çiftet bëjnë plane të mëdha. Në punë ka zgjidhje problemesh dhe rilançim. Energjia është e mirë dhe fundjava sjell emocione të forta.
3. Peshorja
Javë intensive dhe produktive. Në dashuri ka pajtime, rikthime pasioni dhe rritje të fortë të tërheqjes personale. Në punë lindin ide të vlefshme për të ardhmen, edhe pse kërkohet kujdes me shpenzimet. Shërim gradual edhe në aspektin fizik.
4. Ujori
Zgjim emocional shumë i fortë. Dashuria merr hov, me mundësi për lidhje të reja ose rikthime të rëndësishme. Në punë duhen marrë vendime, sidomos për çështje ligjore, por idetë e tua kanë peshë. Kërkohet vetëm kontroll i nervozizmit.
5. Bricjapi
Java e rikuperimit. Miqësitë ndihmojnë në dashuri dhe në kapërcimin e një faze të vështirë. Në punë ka projekte të mëdha dhe ditë shumë të mira për veprim (e mërkura dhe e enjtja). Mirëqenia përmirësohet ndjeshëm.
6. Binjakët
Situatë pozitive, sidomos në dashuri falë Venusit të favorshëm. Njohje që mund të thellohen dhe kontrata të mira në punë. Kujdes vetëm lodhjen mendore dhe angazhimet e tepërta.
7. Gaforrja
Situata po përmirësohet dukshëm. Dashuria bëhet më e qetë dhe tolerante, ndërsa në punë vijnë lajme dhe vendime të rëndësishme për muajt e ardhshëm. Fundjava kërkon pak më shumë pushim.
8. Virgjëresha
Yje të rëndësishëm, por java kërkon realizëm. Në dashuri ka pasion, por edhe rrezik iluzionesh. Në punë bashkëpunimet përmirësohen, megjithëse paratë duhen menaxhuar me kujdes. Shëndeti kërkon rregull dhe disiplinë.
9. Demi
Java është e luhatshme. Në dashuri nevojitet durim dhe kontroll i polemikave. Në punë ka mundësi të reja, por edhe rrezik mbingarkese. Energjia është e mirë, sidomos në fundjavë.
10. Dashi
Periudhë stresuese, veçanërisht në ndjenja. Duhet të shmangësh konfliktet e panevojshme dhe të ndash problemet emocionale nga puna. Vendime të rëndësishme po afrohen, por jo pa tension.
11. Akrepi
Java sjell përplasje dhe nervozizëm, sidomos në fillim. Dashuria kërkon butësi dhe durim, ndërsa në punë duhet rishikuar një projekt. Nevojë e fortë për relaks dhe distancë nga stresi.
12. Luani
Shenja më e lodhur e javës. Në dashuri ka pakënaqësi dhe nervozizëm, ndërsa në punë kërkohet shumë përgatitje pa rezultate të menjëhershme. Kujdes shëndetin dhe ushqimin, sepse energjia është e ulët.
Përmbledhje e javës:
Java shpërblen ata që rrezikojnë dhe veprojnë me besim. Peshqit, Shigjetari dhe Peshorja kryesojnë renditjen, ndërsa Luani dhe Akrepi duhet të tregojnë durim dhe vetëkontroll. Një periudhë ku ndryshimet janë në ajër dhe zgjedhjet e bëra tani do të peshojnë shumë për muajt që vijnë.
