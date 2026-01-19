Cilat janë shenjat me fat në dashuri këtë të hënë 19 sipas Paolo Fox

Shigjetari, Ujori dhe Peshqit janë shenjat që sot përfitojnë më shumë nga ndikimet astrale në dashuri. Për disa është koha e fillimeve të reja, për të tjerë e sqarimeve dhe forcimit të lidhjeve ekzistuese. Yjet flasin qartë: emocionet janë protagoniste
Sipas horoskopit të Paolo Fox për sot, disa shenja të zodiakut përjetojnë një moment veçanërisht pozitiv në sferën sentimentale.
Yjet favorizojnë afrimet, sqarimet, rikthimin e emocioneve dhe forcimin e lidhjeve ekzistuese. Ja cilat janë 3 shenjat që kanë më shumë fat në dashuri sot.
1. Shigjetari
Shigjetari është pa diskutim një nga shenjat më të favorizuara në dashuri. Qielli është shumë aktiv falë ndikimit të Hënës, Venusit dhe, nga data 20, edhe Diellit. Kjo sjell energji, pasion dhe dëshirë për të vepruar. Beqarët mund të përjetojnë njohje të papritura, madje edhe ndjenja të menjëhershme që lindin fort. Ata që janë në një lidhje ndihen më të lirë të shprehin emocionet dhe të planifikojnë diçka të bukur me partnerin. Pjesa e dytë e janarit është veçanërisht e favorshme për afrime dhe momente intensive në çift.
2. Ujori
Dashuria është një pikë e fortë për Ujorin sot. Edhe pse dita mund të nisë me pak nervozizëm për çështje të pazgjidhura, pikërisht në planin sentimental yjet japin mbështetje të fortë. Ka mundësi reale për pajtime, sqarime të sinqerta dhe rikthim të harmonisë në një marrëdhënie të rëndësishme. Ata që kanë kaluar keqkuptime tani kanë shansin t’i rregullojnë gjërat përmes dialogut. Për disa Ujorë, kjo ditë sjell edhe konfirmime të rëndësishme emocionale që forcojnë besimin në çift.
3. Peshqit
Peshqit hyjnë në një fazë shumë të favorshme për ndjenjat. Fundi i janarit hap një cikël të ri emocional dhe Hëna në shenjë më 21–22 janar rrit ndjeshmërinë, qartësinë dhe guximin për të folur hapur. Kjo i ndihmon Peshqit të shprehin dëshirat e tyre në dashuri pa frikë. Është moment ideal për të bërë një hap përpara, për të kërkuar më shumë ose për të ndërtuar diçka më të qëndrueshme. Shkurti premton vazhdimësi pozitive dhe rritje të kënaqësisë sentimentale. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
