Horoskopi javor i Paolo Fox, nga 19 deri më 25 janar 2026. Për të gjitha shenjat

Lexo horoskopin e javës të përgatitur nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë rezervojnë yjet.
Pasqyra astrologjike për periudhën 19–25 janar 2026 për çdo shenjë të zodiakut: dashuri, punë, mirëqenie dhe fat.
Dashi
Dashuria
Muaj stresues edhe për jetën sentimentale. Nuk do ta kujtosh me simpati pjesën e parë të janarit. Mundohu të mos ushqesh konflikte në situata që nuk të interesojnë më. Një risi e rëndësishme mund të ndryshojë jetën tënde dhe shumë shpejt do ta kuptosh. Nga gjysma e dytë e muajit, yjet premtojnë zgjime emocionale dhe më shumë interes për çështjet e zemrës. Çiftet afatgjata që kanë kaluar stuhitë e muajve të fundit tani kanë rrugë të hapur; përndryshe, është koha për vendime drastike. Fjala “tolerancë” nuk ka më kuptim për ty… dhe ndoshta ke të drejtë.
Puna
Për shumë persona, problemi i parave mbetet shqetësimi kryesor. Megjithatë, në muajt në vijim nuk do të mungojnë ndryshime dhe vendime të rëndësishme. Përpiqu ta përballosh gjithçka me më shumë qetësi dhe gjej hapësira relaksi në pritje të risive që do të të përfshijnë së shpejti. Marrëdhëniet me persona autoritarë janë të favorshme falë qartësisë dhe aftësisë tënde për të vënë në praktikë atë që thua. Kujdes imazhin tënd: ndoshta edhe ti ke ekzagjeruar në të kaluarën. Mos harro se tensionet emocionale reflektohen në punë; përpiqu t’i ndash këto dy fusha.
Mirëqenia
Tensionet janë të shumta. Duke qenë se je natyrë energjike dhe impulsive, do të ishte mirë ta shkarkosh këtë energji jo mbi njerëzit përreth. Disa ditë mund të duken shumë të ngadalta, duke të bërë nervoz dhe të paqëndrueshëm edhe psikologjikisht.
Demi
Dashuria
Është më mirë të mbash nën kontroll polemikat. Këto ndikime planetare mbeten mesatare për lidhjet e reja ose të paqarta, të cilat do të zhvillohen më fort vetëm pas disa javësh. Tani është e rëndësishme t’i japësh përparësi dëshirave të tua, pa neglizhuar nevojat e fëmijëve dhe të njerëzve pranë teje. Mos i nënvlerëso njohjet e reja: muajin e ardhshëm mund të lindë diçka e bukur.
Puna
Pas një fitoreje duhet të rikthehesh sërish në lojë, ndoshta edhe të nisësh nga e para. Marrëdhëniet e bashkëpunimit kanë luhatje, por ditët në vijim janë të përshtatshme për të rregulluar llogari të hapura. Natyrën tënde pozitive e karakterizon përballja e hapur, jo konfliktet e fshehta: përdor sinqeritetin, por pa lënduar të tjerët. Mund të shfaqen angazhime të reja për t’u vlerësuar me kohë; kujdes të mos ngarkohesh me shumë përgjegjësi.
Mirëqenia
Horoskopi i kësaj jave është energjik dhe sjell vitalitet, edhe pse disa çështje pune dhe parash të prishin qetësinë. Zgjidh ditët më të mira për lëvizje dhe aktivitete, që të përfitosh nga energjia maksimale. E diela është shumë pozitive.
Binjakët
Dashuria
Falë Venusit në pozicion të favorshëm, rikthehet shpresa për një të ardhme sentimentale më të këndshme. Mund të lindin miqësi të reja që me kalimin e kohës shndërrohen në diçka më të thellë. Situata familjare duhet mbajtur nën kontroll, ndërsa ditët e para të javës sjellin energji të mirë. Vlerëso me qetësi njohjet e reja dhe mos harro të jesh vetvetja. Duhet të rikthesh guximin, sepse shpesh e nënvlerëson veten duke menduar se nuk je mjaftueshëm i/e aftë… ndoshta ishin të tjerët ata që nuk treguan mirëkuptim dhe ndjeshmëri ndaj teje.
Puna
Vlerëso me kujdes çdo propozim që vjen gjatë kësaj jave. Ka mundësi përfitimi, por duhet të llogarisësh forcat reale dhe kapacitetin financiar. Në disa raste fshihet rreziku i angazhimit të tepërt. Prandaj është e rëndësishme të sqarosh qartë çfarë kërkon: lodhja ka kuptim vetëm nëse ka edhe shpërblim ekonomik. Horoskop pozitiv për kontrata dhe marrëveshje. Mund të ketë ndonjë problem teknik ose defekt për t’u rregulluar.
Mirëqenia
Ditët kalojnë përgjithësisht në qetësi, edhe pse lodhja ndihet më shumë në fundjavë. Kujdes vetëm problemet sezonale dhe mos lejo që ngarkesa mendore të ndikojë negativisht në sistemin nervor, pasi stresi mendor është i lartë.
Gaforrja
Dashuria
Situata astrologjike është e mirë. Në dashuri, Venusi nuk është më kundër dhe rritet aftësia jote për të gjykuar me qetësi. Mund të tolerosh edhe gjëra që disa muaj më parë të zemëronin shumë. Nëse je në një proces ndarjeje përfundimtare, duhet të jesh shumë i kujdesshëm në vlerësime dhe në ndarjen e pasurisë, sepse kushtet po ndryshojnë në favorin tënd. Nëse deri tani nuk ke gjetur forcën për të ndryshuar, ose ndjen se jeta po ecën në një rrugë të paracaktuar, kjo është koha e duhur për t’i hapur rrugë risive.
Puna
Pozicioni i ri i planetëve është shumë i favorshëm edhe për punën dhe ndihmon në menaxhimin më të mirë të çështjeve që të kanë mbajtur në ankth javët e fundit. Mes shkurtit dhe majit do të duhet të marrësh një vendim ose të lidhësh një marrëveshje të re: mbaron një kontratë? Duhet të zgjedhësh. Ndryshimet janë të mundshme. Po pret një lajm të rëndësishëm, ndoshta konfirmimin se puna jote është vlerësuar edhe jashtë, në qytete të tjera. Mbeten vetëm disa shpërqendrime të lehta në përqendrim.
Mirëqenia
Java është më e mirë, por fundjava mund të sjellë një rënie fizike. Megjithatë rikthehet energjia pozitive dhe rikthehet edhe dashuria. Duke pasur parasysh angazhimet e shumta që të presin, është e rëndësishme të rikuperosh energji dhe të rikarikohesh që tani.
Luani
Dashuria
Gradualisht po zgjohet dëshira për të dashuruar. Nga mesi i shkurtit yjet do të jenë shumë të favorshëm për ndjenjat. Për momentin ka ende disa momente tensioni dhe pakënaqësie: më 19 janar mund të ndjesh dëshirë për debat ose një pakënaqësi të brendshme që reflektohet tek njerëzit përreth. Do të gjesh përgjigje për atë që dëshiron zemra jote, por jo domosdoshmërisht rruga më e lehtë është edhe më e drejta. Ndonjëherë dashuria fshihet aty ku nuk e pret, brenda një miqësie.
Puna
Një rilindje e madhe dhe shumë forcë vijnë nga shkurti. Deri atëherë, nuk përjashtohet lodhja: është sikur po përgatit një projekt të rëndësishëm që do ta nisësh pas disa javësh. Megjithatë, nuk do ta kesh të vështirë të tërheqësh vëmendjen e eprorëve dhe idetë e tua do të gjejnë mbështetje. Tani është guximi ai që të shtyn përpara. Ditët më të ndërlikuara janë ato të fillimit të javës.
Mirëqenia
Kërkohet kujdes maksimal, sidomos në ushqim. Java nis me disa shqetësime, pasi disa projekte kërkojnë shumë energji. Mund të ketë edhe rënie përqendrimi. Nëse është e nevojshme, ndiq këshillat mjekësore për të shmangur probleme dhe dhimbje fizike.
Virgjëresha
Dashuria
Duhet të kuptosh çfarë dëshiron vërtet nga jeta sentimentale dhe nga një person që ka shumë vlerë për ty. Brenda një muaji, beqarët mund të gjejnë mundësi interesante, por tani zgjedhjet nuk janë të qarta. Mund të jesh larg dikujt për arsye personale ose pune. Yjet janë të rëndësishëm, por kujdes nga iluzionet: mos ushqe një dashuri të pamundur. Ke prirjen të luash më shumë me mendimet sesa me realitetin. Do të rizbulosh një energji të fortë: pasioni do të jetë i fuqishëm dhe do të dashurosh më shumë me trupin sesa me mendjen.
Puna
Parashikohen bashkëpunime dhe partneritete më të kënaqshme se në të kaluarën. Çështjet praktike, sidomos ato financiare, duhen trajtuar me mendje të ftohtë dhe racionalitet, sepse paratë vazhdojnë të dalin në mënyrë të pakontrolluar. Mos lër asgjë rastësisë. Qartësime përfundimtare janë të mundshme në fund të muajit, ndërsa marrëveshjet duken tashmë të mira. Mund të vijnë lajme pozitive.
Mirëqenia
Kujdes më 22 janar, sepse Hëna në pozicion të pafavorshëm mund të sjellë disa shqetësime fizike. Asgjë serioze, por mund të ketë momente tensioni. Në përgjithësi, duhet reflektuar mbi ushqimin, sepse kohët e fundit ka pasur mungesë rregulli.
Peshorja
Dashuria
Ke pasur shumë gjëra për të bërë dhe jo gjithmonë ke arritur t’i menaxhosh situatat siç duhet, edhe për shkak të problemeve organizative. Kjo javë e janarit bëhet më intensive rreth datës 20: me “ndërmjetësimin” e Diellit që rikthehet i favorshëm, mund të ndodhin edhe mrekulli të vogla, si pajtime, rikthime pasioni apo edhe një aventurë e papritur. Rritje e fortë e magnetizmit personal dhe e tërheqjes seksuale. Nëse ka pasur përplasje të rëndësishme, më në fund do të arrish të mbyllësh një kapitull dhe të çlirohesh nga një person bezdisës.
Puna
Risitë në punë do të vijnë, ashtu si edhe detyra të reja nga shkurti. Megjithatë mbetet një lodhje ose mungesë qartësie përreth. Kujdes shpenzimet: kohët e fundit kanë dalë shumë para. Nëse je kreativ, kjo është një periudhë e mirë për të punuar mbi një projekt që do ta prezantosh në shkurt; bashkëpunime të vlefshme me Virgjëreshën dhe Peshqit. Ajo që mendon tani mund të sjellë perspektiva të mira afatshkurtra, por së shpejti do të ketë një provë ose një ndryshim për t’u përballur.
Mirëqenia
Dielli rikthehet i favorshëm nga data 20 dhe ndihmon rikuperimin, edhe pse prej rreth gjashtë muajsh ke pasur shqetësime: nuk zgjidhet gjithçka menjëherë. Do të duhet kohë, por ia del. Shmang sforcimet e tepërta dhe bëj kujdes ndaj shpërqendrimeve.
Akrepi
Dashuria
Me Venusin kundër kërkohet më shumë kujdes në situatat që mund të sjellin polemika; ditët e para të javës janë më “pikante”. Letra fituese mbetet afeksioni dhe butësia. Mos u shqetëso nëse në momentet e vështira dashuria duket larg: edhe për ty vjen koha e stabilitetit. Shmang që problemet praktike të ndikojnë në mënyrën si dashuron. Në disa raste mund të ketë distancë fizike për arsye pune nga personi i zemrës.
Puna
Duhet rishikuar një projekt. Nëse duhet të caktosh një takim të rëndësishëm, e mërkura është dita më e mirë. Në këtë periudhë duket se nuk ndalesh asnjë çast dhe ke për të kapërcyer shumë tensione. Yjet sugjerojnë hapje më të madhe ndaj së ardhmes profesionale. Vetëm një kujdes: mos i trazoni ujërat më shumë se duhet.
Mirëqenia
Nga tani e tutje është e nevojshme të relaksohesh pak. Rretho veten me njerëz pozitivë dhe argëtues, sepse rrezikon të irritohesh për gjëra të vogla. Jepi vetes pushimin e merituar dhe përqendro angazhimet më të rëndësishme në mesjavë, jo në fillim.
Shigjetari
Dashuria
Java është frytdhënëse: hyrja e Diellit në një shenjë mike forcon situatën dhe të bën më luftarak. Edhe nëse je vetëm, tani është e mundur të rifillosh; perspektivat më të mira janë për beqarët ose për çiftet që duan të bëjnë projekte të mëdha së bashku. Kush kërkon një dashuri të rëndësishme duhet të rrezikojë. Mundohu të jesh më i lehtë në qasje: në këtë periudhë gjithçka duhet jetuar me pasion, veçanërisht të shtunën 24 dhe të dielën 25.
Puna
Situata është e mirë edhe në planin profesional. Nuk përjashtohet që këto ditë të rregullosh disa çështje që të kanë shqetësuar së fundmi. Ditët e mesjavës mund të jenë më të vështira. Shmang debatet e kota dhe polemikat: dëshira për të nxjerrë jashtë atë që ke brenda është e fortë, por nuk ia vlen të nervozohesh apo të mbingarkohesh.
Mirëqenia
Energjia nuk duhet të mungojë. Pas ditëve të lodhshme rikthehet vitaliteti; kontrollet ose verifikimet e bëra tani mund të të ndihmojnë të gjesh qetësi. Kur ndjen nervozizëm, ndrysho aktivitet, mendo për diçka argëtuese dhe shkëputu për pak.
Bricjapi
Dashuria
Mos i neglizho ndjenjat: këto ditë mund të ndodhë diçka e papritur. Miqësitë bëhen thelbësore për jetën private; falë një miku/mike do të arrish të kapërcesh një fazë negative. Nëse më parë ankoheshe për mungesë vëmendjeje, tani mund të ndjesh nevojë për pak vetmi për shkak të stimujve të shumtë përreth. Fundjava vendos disa kufizime, por vetëm për çiftet që kanë pasur probleme në të kaluarën.
Puna
Projekte të mëdha janë në horizont dhe vendosmëria është kyçe. E mërkura dhe e enjtja janë ditët më të mira. Vlerëso me kujdes çdo mundësi, por përpiqu t’i mbyllësh çështjet që të interesojnë deri të premten, sepse e shtuna dhe e diela do të jenë më lodhëse. Nëse kërkon një identitet të ri profesional, momenti është i shkëlqyer për të zgjeruar rrethin e njohjeve; megjithatë, këmbëngul për qartësi në klauzola dhe marrëveshje.
Mirëqenia
Periudhë rikuperimi: situata astrologjike tregon përmirësim të dukshëm. Ka mundësi për t’u zhvilluar, sidomos nëse kërkon më shumë qetësi. Mund t’i japësh hapësirë kureshtjes shpirtërore ose ezoterike, duke nisur një kurs që të ndihmon të rigjesh ekuilibrin.
Ujori
Dashuria
Ka një zgjim të madh emocional dhe dëshirë për sqarime në historitë në vazhdim. Ditë të favorshme për njohje të reja dhe për të mbajtur të lartë interesin në çiftet e reja, por edhe qetësuese për lidhjet afatgjata. Klima është aq pozitive sa do të duhet të frenosh pak entuziazmin: mund të befasosh veten përballë një përfshirjeje të thellë ose një dashurie që lind apo rilind. Ditët më të mira janë ato të fundjavës.
Puna
Venusi vazhdon tranzitin në shenjë dhe bëhet e domosdoshme të marrësh vendime. Duhet të zgjidhësh disa çështje ligjore; me gjasë do të konsultohesh me një ekspert. Nuk është gabim të tregosh vendosmëri: idetë e tua kanë vlerë dhe prania e fortë planetare ushqen emocione të sinqerta, sidomos të hënën dhe të martën. Në fillim të javës, nëse diçka nuk të shkon, do të reagosh me forcë — diplomacia kalon në plan të dytë.
Mirëqenia
Tensionet ekzistojnë sepse po përpiqesh të bësh shumë gjëra njëherësh. Kufizo nervozizmin: çdo bllokadë është e kapërcyeshme me pak vullnet të mirë. Një aktivitet i lehtë sportiv ndihmon për të shpërndarë energjitë e tepërta.
Peshqit
Dashuria
Periudhë shumë premtuese: luaji mirë kartat, sepse të mbrohesh tani do të thotë të marrësh më pak. Shumë mirë pjesa qendrore e javës, kur Hëna do të jetë në shenjë. Marsi mbetet në favor. Dashuritë e reja janë shumë të favorizuara. Ditët në vijim janë premtuese edhe për çiftet që duan të nisin projekte për muajt e ardhshëm. Kjo fazë ofron një ekuilibër ideal mes butësisë dhe racionalitetit; mos i nënvlerëso njohjet e reja nëse je vetëm prej kohësh.
Puna
Situatë avantazhi: rrethanat kthehen në favorin tënd dhe mjafton të mbash kontaktet e të jesh i pranishëm në ambientin profesional. Vlerëso me kujdes mundësitë që lindin tani dhe që do të zhvillohen nga shkurti e në vazhdim — janë më të mirat. Idetë e reja funksionojnë dhe një dozë e mirë fati shoqëron nismat e tua. Çështjet ligjore mund të zgjidhen pozitivisht. Në punën e varur nuk ka kthesa të menjëhershme, por qielli premton lehtësime të afërta.
Mirëqenia
Nga ana fizike nuk shfaqen prirje negative; përkundrazi, është një horoskop në rritje. Nëse dëshiron të përmirësosh formën, e mërkura dhe e enjtja janë ditë ideale. Edhe nisja e një kursi mirëqenieje apo përmirësimi i kondicionit fizik është e favorizuar nga ky qiell.
