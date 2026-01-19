Fshatrat më të shtrenjtë në Shqipëri

Tiranë, 19 janar 2026 – Për herë të parë në Shqipëri, çmimet fiskale të referencës për shitblerjen e ndërtesave dhe apartamenteve do të aplikohen edhe për zonat rurale. Sipas tabelave dhe hartave digjitale të hartuara nga grupi i punës pranë qeverisë, fshatrat bregdetare rezultojnë me çmimet më të larta, duke reflektuar zhvillimin intensiv turistik dhe kërkesën në rritje për prona.
Gjiri i Lalzit dhe Hamallaj kryesojnë listën
Çmimet më të larta të referencës për fshatrat regjistrohen në vijën e parë të ndërtimit në Gjirin e Lalzit dhe Hamallaj, ku çmimi fiskal arrin në 190 mijë lekë për metër katror. Këto zona janë përfshirë në zonën kadastrale nr. 4 të bashkisë Durrës.
Për zonat pas vijës së parë bregdetare në Lalëz dhe Hamallaj, çmimi i referencës zbret në 90 mijë lekë/m², ndërsa për zonat rurale të tjera të Durrësit propozohet një çmim 67,500 lekë/m², i njëjtë me çmimin aktual për qytetin.
Himara: Dhërmi dhe Palasa në nivele të larta
Në jug të vendit, vijat e para bregdetare të fshatrave Dhërmi dhe Palasë do të kenë çmim reference 140 mijë lekë/m².
Vuno: 100 mijë lekë/m²
Livadh: 81 mijë lekë/m²
Zonat janë ndarë në disa zona kadastrale, ku pjesët më të afërta me detin kanë çmime dukshëm më të larta se zonat e brendshme.
Saranda: Ksamil, fshati më i shtrenjtë
Në bashkinë Sarandë, Ksamil rezulton fshati me çmimin më të lartë të referencës, me 100 mijë lekë/m² për zonën bregdetare.Për fshatrat e tjerë si Gjashtë, Metoq, Çukë dhe Shelegar, çmimi do të jetë 56 mijë lekë/m², i barabartë me çmimin aktual për qytetin e Sarandës.
Vlora: Radhima dhe Orikumi në krye
Në bashkinë Vlorë, vijat bregdetare të fshatrave Radhimë dhe Orikum do të kenë çmim reference 90 mijë lekë/m².Zona rurale e brendshme, që përfshin dhjetëra fshatra, do të ketë çmim 61,800 lekë/m², sa çmimi aktual i qytetit të Vlorës.
Veriu: Velipoja dhe Tale
Në veri të vendit, Velipoja kryeson me çmim reference 75 mijë lekë/m² për vijën bregdetare.
Zonat pas vijës së parë në Velipojë: 58 mijë lekë/m²
Tale (Lezhë) dhe Shëngjin: 70 mijë lekë/m²
Çfarë ndryshon me skemën e re?
Bashkitë nuk do të kenë më të drejtë të ulin çmimet fiskale për zonat rurale
Çmimet e reja do të përdoren për llogaritjen e taksës së ndërtesës dhe taksës së ndikimit në infrastrukturë
Numri i zonave kadastrale rritet në 176, nga 65 që ishin më parë
Projektvendimi me hartat dhe tabelat përkatëse i është dërguar Këshillit të Ministrave dhe pritet të miratohet, duke hyrë në fuqi gjatë vitit 2026.
