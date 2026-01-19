Paolo Fox: Ja renditja e fatit për 12 shenjat e zodiakut sot – 19 janar 2026

Sot yjet favorizojnë ata që veprojnë me qartësi dhe logjikë. Peshorja, Shigjetari dhe Peshqit kryesojnë renditjen e fatit, ndërsa Luani dhe Akrepi duhet të ecin me kujdes. Një ditë që shpërblen durimin dhe zgjedhjet e menduara
Astrologu Paolo Fox vlerëson se sot yjet krijojnë dallime të qarta mes shenjave.
Disa përfitojnë nga mundësi konkrete dhe mbështetje astrale, ndërsa të tjerat duhet të tregojnë durim dhe kujdes në vendime.
Ja renditja e plotë nga më me fat tek më pak e favorizuara, sipas Fox.
1. Peshorja
Dita më e fortë. Fat në punë, para dhe kontakte. Projekte që zhbllokohen, përgjigje pozitive dhe mundësi konkrete për sukses. Veprimi shpërblehet.
2. Shigjetari
Energjia është e lartë dhe sjell fat në marrëdhënie, punë dhe iniciativa personale. Mundësi të reja hapen, simpati dhe mbështetje nga të tjerët.
3. Peshqit
Periudhë shumë pozitive që po nis. Sot ka qartësi, mbështetje emocionale dhe sinjale të mira për të ardhmen, sidomos në punë dhe marrëdhënie.
4. Binjakët
Ditë e favorshme për kontakte, takime dhe lajme të mira. Sharmi personal ndihmon për të tërhequr mundësi dhe për të bërë hapa përpara.
5. Bricjapi
Stabilitet dhe qartësi. Nuk ka fat spektakolar, por ka kontroll, vendime të zgjuara dhe përparim të sigurt, sidomos në çështje financiare.
6. Gaforrja
Situata po përmirësohet ndjeshëm. Pas një periudhe të vështirë, sot ndihesh më i qetë dhe më i fortë, me ide të reja dhe besim në vete.
7. Virgjëresha
Ditë neutrale-pozitive. Kërkohet qetësi dhe reflektim. Fati vjen gradualisht për ata që planifikojnë pa stres dhe pa nxitim.
8. Demi
Forcë mendore e mirë, por tensione në punë dhe në ndjenja. Fati varet nga mënyra si menaxhon konfliktet dhe pritshmëritë.
9. Dashi
Diçka po lëviz, por jo gjithçka është zgjidhur. Sot ka më shumë reagim sesa fat të pastër. Kujdes në çështje ligjore dhe financiare.
10. Ujori
Pak nervozizëm dhe çështje të hapura. Në dashuri ka sinjale pozitive, por në përgjithësi dita kërkon durim dhe këshilla të mençura.
11. Akrepi
Ditë sfiduese. Mund të lindin përplasje dhe debate. Fati nuk mungon plotësisht, por duhet vetëkontroll për të mos e kthyer tensionin në humbje.
12. Luani
Shenja më e lodhur sot. Nervat janë të tendosura dhe durimi është i domosdoshëm. Nuk është dita për vendime të rëndësishme apo përplasje. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
