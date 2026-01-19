Sadio Mané feston triumfin në Kupën e Afrikës krah bashkëshortes së tij

MAROK – Ylli i kombëtares së Senegalit, Sadio Mané, u pa duke festuar fitoren e Kupës së Afrikës së Kombeve krah bashkëshortes së tij, Aisha Tamba, pak momente pas suksesit 1-0 ndaj Marokut në finalen dramatike të zhvilluar në stadiumin Prince Moulay Abdellah.
Mané, 33 vjeç, i cili u martua me Tambën në janar të vitit 2024, ndau emocionet e triumfit me familjen e tij në dhomën e zhveshjes, pas përfundimit të ndeshjes. Bashkëshortja e tij ishte e pranishme në tribuna gjatë finales, e cila u shoqërua me tension dhe polemika, sidomos pas një penalltie të diskutueshme të akorduar për Marokun në minutat e fundit. Mané ndërhyri për të qetësuar shokët e skuadrës dhe për t’i rikthyer në fushë, ndërsa portieri senegalez priti penalltinë vendimtare, duke siguruar fitoren minimale.
Ky sukses shënon titullin e dytë të Senegalit në historinë e Kupës së Afrikës, pas triumfit të parë në vitin 2022, ku Mané ishte po ashtu protagonist. Edhe këtë herë, ai luajti një rol kyç në rrugëtimin drejt titullit, duke qenë vendimtar në disa ndeshje të fazave eliminatore, përfshirë edhe gjysmëfinalen ndaj Egjiptit.
Golin e fitores në finale e realizoi mesfushori Pape Gueye në kohën shtesë, ndërsa Mané kontribuoi ndjeshëm në organizimin ofensiv dhe eksperiencën e tij në momentet vendimtare.
Pas ndeshjes, Mané deklaroi se ky mund të jetë kapitulli i fundit i tij në Kupën e Afrikës, duke lënë të hapur vetëm pjesëmarrjen në Kupën e Botës FIFA këtë verë.
“Jam shumë i lumtur për këtë sukses. Për sa i përket Kupës së Afrikës, mendoj se kjo ishte e fundit për mua. Do të qëndroj me ekipin deri në Kupën e Botës, por pas saj do të tërhiqem nga futbolli ndërkombëtar,” u shpreh Mané.
Megjithatë, trajneri i Senegalit, Pape Thiaw, nuk dëshiron ta pranojë këtë vendim dhe ka bërë thirrje që sulmuesi të rishqyrtojë të ardhmen e tij me kombëtaren.
“Ai përfaqëson jo vetëm Senegalin, por edhe Afrikën dhe futbollin botëror. Ky vendim nuk i përket vetëm atij – populli i Senegalit dëshiron ta shohë ende në fushë,” deklaroi Thiaw, duke vlerësuar përulësinë, profesionalizmin dhe ndikimin e Manés si shembull për brezat e rinj.
Mané do të jetë 34 vjeç në edicionin e ardhshëm të Kupës së Afrikës që do të mbahet në Ugandë, Kenia dhe Tanzani, ndërsa nëse Senegali kualifikohet për Kupën e Botës 2030, ai do të jetë 38 vjeç.
