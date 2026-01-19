Rëndohet bilanci i aksidentit hekurudhor në Spanjë. 39 persona humbin jetën, mbi 70 të tjerë të plagosur

Rëndohet bilanci i aksidentit hekurudhor në Spanjë.
Sipas të dhënave të publikuara nga El Pais, 73 persona të tjerë mbetën të plagosur, shumë prej tyre në gjendje të rëndë, pasi vagonët e fundit të një treni Iryo, i cili ishte nisur nga Malaga me destinacion Madridin, dolën nga shinat pranë Adamoth. Si pasojë, një tren tjetër i kompanisë Renfe, që lëvizte në drejtim të kundërt, u përplas me vagonët e dalë nga shinat.
Duke folur për shkaqet e mundshme të aksidentit, ministri Puente theksoi se ato mbeten ende të panjohura dhe se zbardhja e plotë e ngjarjes do t’i lihet Komitetit të Hetimit të Aksidenteve Hekurudhore. Ai shprehu habinë për rrethanat e tragjedisë, duke vënë në dukje se treni Iryo ishte pothuajse i ri, vetëm katër vjeç.
Gjithashtu, Puente nënvizoi se linja hekurudhore ku ndodhi aksidenti ishte rinovuar plotësisht në maj të vitit 2025, në kuadër të një investimi prej 700 milionë eurosh, ndërsa segmenti ku ndodhi përplasja është një pjesë e drejtë e linjës.
“Ky është një aksident jashtëzakonisht i çuditshëm; të gjithë teknikët dhe ekspertët janë të tronditur”, deklaroi ministri. Sipas tij, hetimi pritet të zgjasë të paktën një muaj për shkak të kompleksitetit të çështjes. “Komiteti është i pavarur dhe do të hedhë dritë mbi shkaqet, në mënyrë që të kuptojmë saktësisht se çfarë ka ndodhur”, përfundoi ai.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd