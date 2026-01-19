Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në Lungomare
Transmetuar më 19-01-2026, 07:54

Një aksident ka ndodhur në zonën e Lungomares ku dy automjete janë përplasur e për pasojë kanë dalë nga rruga.

Drejtuesi i mjetit Volksvagen ka marrë ndihmë mjekësore por është jashtë rrezikut për jetën.

Ende nuk dihen rrethanat e plota të ngjarjes, por dyshohet se shkak ka qenë shpejtësia.

Policia ka marrë në pyetje të dy drejtuesit e mjeteve pasi aksidenti ka ndodhur në një zonë ku nuk lejohet shpejtësia e lartë.

