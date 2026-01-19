Senegali fiton Kupën e Afrikës pasi braktisi ndeshjen!

Senegali është kampioni i Kupës së Afrikës pas një finaleje të mbyllur me shumë peripeci në fushën e Marokut.
Ndeshja ishte tejet e ekulibruar për një penallti në minutën e 8 shtesë solli kaos, pasi Senegali vendosi të braktiste ndeshjen.
Pas shumë minutave diskutime ata u bindën të ktheheshin në fushë. Konkretisht në minutën 90+24 Brahim Diaz, i cili deri më tani kishte qenë hero për Marokun, gaboi nga penalltia.
Kësisoj finalja iu drejtua shtesëa aty ku në minutën e 94 ndodhi befasia. Gueye kaloi në avantazh Senagalin. Një gol që mjaftoi për të fituar finalen dhe për të marrë trofeun e dytë në histori të kupës së afrikës.
