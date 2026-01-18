Projektligji sjell regjistrin kombëtar të donacioneve dhe sponsorizimeve — rregulla të reja për vlera mbi 500 mijë lekë

Tiranë, 18 janar 2026 — Për herë të parë në Shqipëri parashikohet krijimi i një regjistri elektronik kombëtar për donacionet dhe sponsorizimet, i aksesueshëm nga publiku në çdo kohë përmes faqes zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Ky ndryshim është pjesë e projektligjit “Për donacionet dhe sponsorizimet”, i propozuar për konsultim nga qeveria si pjesë e paketës së ligjeve në fushën e antikorrupsionit.
Projektligji përcakton rregulla dhe procedura të reja për mbështetjen me donacione dhe sponsorizime të veprimtarive me interes publik, duke synuar transparencë më të madhe dhe kontroll më të rreptë të burimeve financiare.
Sipas dokumentit, subjekteve që paguajnë tatim mbi fitimin u njihet si shpenzim i zbritshëm shuma e sponsorizuar, jo më pak se 3% e tatimfitimit. Ndërkohë, për sponsorizimet në fushën e artit, sportit dhe kulturës, projektligji parashikon zbritje direkte deri në 30% të tatimit mbi fitimin, një masë që synon të stimulojë investimet në këto sektorë.
Një tjetër nismë e rëndësishme është vendosja e kufizimeve për pranimin e sponsorizimeve nga disa institucione publike, për shkak të natyrës së veprimtarisë së tyre. Organet e sistemit të drejtësisë, Policia e Shtetit, si dhe institucionet me kompetenca kontrolli dhe mbikëqyrjeje në fushën e prokurimeve, pastrimit të parave dhe luftës kundër korrupsionit, nuk do të lejohen të pranojnë sponsorizime, nëse kjo nuk parashikohet shprehimisht me ligj të posaçëm.
Sa i përket donacioneve, projektligji vendos rregulla të posaçme për vlerat mbi 500 mijë lekë, duke synuar një nivel më të lartë transparence dhe kontrolli në administrimin e tyre nga organet publike.
Për organizatat jofitimprurëse, organizatat sportive, shoqëritë sportive, subjektet tregtare dhe individët, fshehja e të dhënave në regjistër ose deklarimi i pasaktë i sponsorizuesve konsiderohet kundërvajtje administrative dhe dënohet me gjobë nga organet tatimore, në masën 100 mijë deri në 200 mijë lekë.
Ky projektligj vjen në një kohë kur zbatimi i standardeve të transparencës dhe llogaridhënies konsiderohet thelbësor për përmirësimin e besimit të publikut dhe luftën kundër korrupsionit në vend.
Nëse dëshiron, mund ta rikonceptoj edhe në version më të shkurtër për postim në Facebook, ose në stil “CNN” siç preferon.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd