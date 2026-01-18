Krimi në Itali/ Vrau gruan dhe e varrosi pranë vendit të punës, arrestohet bashkëshorti

Itali, 18 janar 2026 – Një ngjarje e rëndë ka tronditur rajonin e Anguilar, rreth 30 kilometra nga Roma, ku një grua 40-vjeçare u gjet e vrarë dhe e varrosur në një fushë pranë një kompanie bujqësore, pas një mungese prej dhjetë ditësh.
Sipas prokurorëve italianë, viktima Federica Torzullo është vrarë brenda shtëpisë nga bashkëshorti i saj, Claudio Carlomanio, i cili deri më sot në mesditë kishte mohuar çdo përfshirje në ngjarje.
Karabinierët nisën hetimet pas zhdukjes së gruas dhe, gjatë kontrollit në zonë, gjetën trupin e saj të varrosur në një fushë që i përkiste kompanisë bujqësore në pronësi të autorit. Sipas mediave italiane, gjatë gërmimeve u pa pjesërisht dora e viktimës duke dalë nga dheu, çka konfirmoi dyshimet e hetuesve.
Viktima dhe autori jetonin në të njëjtën shtëpi, megjithatë miqtë kanë deklaruar se ata ishin ndarë. Telefoni celular i Federicës kishte pushuar së përgjigjuri dhjetë ditë më parë, duke shënuar edhe ditën e fundit të kontaktit me të.
Gjatë hetimeve, karabinierët vunë re sjellje të dyshimta nga Claudio Carlomanio, i cili u pa disa orë më vonë duke larë një kamion që përdorte për punë. Në vendin e ngjarjes dhe në ambientet e punës u gjetën njolla gjaku, ndërsa gjurmë të tjera të ngjashme u zbuluan edhe në shtëpi dhe në uniformat e tij.
Carlomanio u arrestua dhe u dërgua në burgun e Civitavecchia-s, rreth 80 km në veri të Romës. Avokati i tij ka deklaruar se klienti i tij kishte synuar të paraqitej vetë në stacionin e policisë, por u ndalua para se të kishte mundësi.
Hetimet vazhdojnë për të sqaruar rrethanat e sakta të ngjarjes dhe motivin e krimit.
