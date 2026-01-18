Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Përplasen dy trenat e shpejtësisë së lartë në Spanjë. Disa të vdekur, dhjetëra të plagosur
Transmetuar më 18-01-2026, 22:36

Spanjë, 18 janar 2026 – Një aksident i rëndë hekurudhor ka ndodhur në Spanjën jugore, ku dy trenat e shpejtësisë së lartë janë përplasur, duke shkaktuar të paktën 7 viktima dhe një numër të panjohur personash të plagosur dhe të bllokuar në vendngjarje.

Ngjarja ka ndodhur pranë qytetit Admes, në provincën e Kordobës, sipas raportimeve të mediave lokale. Një tren që po udhëtonte drejt Madridit ka dalë nga shina dhe ka goditur një tjetër tren që po lëvizte në drejtim të Huelva-s.

Autoritetet lokale dhe ekipet e emergjencës kanë shkuar menjëherë në vendin e aksidentit, ndërsa operacionet e shpëtimit vazhdojnë për të nxjerrë nga rrënojat udhëtarët e bllokuar. Burime policore të cituara nga kanali shtetëror RTVE kanë bërë me dije se numri i të lënduarve dhe i personave të bllokuar ende nuk është saktësuar.

Për momentin, nuk ka një njoftim zyrtar për shkaqet e aksidentit, ndërsa hetimet janë në zhvillim e sipër.

Përditësime të mëtejshme priten nga autoritetet spanjolle dhe operatori hekurudhor.

