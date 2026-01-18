Berisha thirrje për 24 janarin: Shqiptarët përballë regjimit më të urryer pas diktaturës

Tiranë, 18 janar 2026
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka bërë një thirrje të fortë për mobilizim kombëtar më 24 janar, duke e cilësuar këtë datë si një “provë vendimtare” përballë asaj që ai e përshkroi si regjimi më i urryer që shqiptarët kanë përjetuar pas periudhës së Enver Hoxhës.
Gjatë fjalës së tij para mbështetësve, Berisha u ndal te çështja e imunitetit parlamentar, duke e krahasuar situatën aktuale me periudhën kur ai ishte në krye të qeverisë. Ai deklaroi se, në të kaluarën, kërkesat e drejtësisë për heqje imuniteti janë trajtuar pa asnjë pengesë politike, ndërsa sot, sipas tij, kjo praktikë është bllokuar për të mbrojtur figura të lidhura me qeverinë.
Berisha akuzoi drejtpërdrejt kryeministrin Edi Rama për mbrojtje politike ndaj ish-zyrtarëve dhe ministrave të përfshirë në afera, duke përmendur raste konkrete që, sipas tij, janë të dokumentuara dhe lidhen me projekte madhore infrastrukturore dhe institucione shtetërore. Ai foli për një sistem të kapur, ku pushteti përdoret për të garantuar pandëshkueshmëri dhe përfitime personale.
Në vijim, kreu i PD-së e cilësoi qeverinë aktuale si “armike të interesit publik”, duke theksuar se ajo nuk meriton asnjë ditë më shumë në pushtet. Ai u bëri thirrje demokratëve dhe qytetarëve që të angazhohen në një rezistencë paqësore të vazhdueshme, me synimin për largimin e qeverisë përmes votës së lirë.
“Partia Demokratike është një parti misioni,” deklaroi Berisha, duke shtuar se objektivi kryesor është garantimi i zgjedhjeve të ndershme dhe rikthimi i Shqipërisë në rrugën e dinjitetit dhe zhvillimit.
Në përmbyllje, ai ftoi qytetarët e Tiranës, Kombinatit dhe mbarë Shqipërisë që më 24 janar të marrin pjesë në protestë, duke e cilësuar atë si një moment historik për opozitën dhe për të ardhmen politike të vendit.
